自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

健康網》大掃除「除舊佈新」 別讓肌膚健康亮紅燈

2026/02/15 10:45

皮膚科醫師宋奉宜提醒，需使用無香精、低刺激的潤膚產品之外，謹記保濕是「安全成分」與「適度滲入」。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

皮膚科醫師宋奉宜提醒，需使用無香精、低刺激的潤膚產品之外，謹記保濕是「安全成分」與「適度滲入」。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕春節前後，家家戶戶忙著大掃除、採買新衣或返鄉奔波，皮膚接觸灰塵、黴菌與化學清潔劑的機會大增。皮膚科門診中出現紅、癢、腫，甚至起水泡的患者也隨之變多。中華民國美容醫學醫學會常務理事宋奉宜指出，年前常見的皮膚不適多與「接觸性皮膚炎」相關。越早學會辨識並正確處理，就能避開越抓越嚴重的尷尬。

接觸性皮膚炎 不是只有「過敏」

學理上，接觸性皮膚炎主要分成兩類：刺激性：清潔劑等化學物質直接破壞皮膚屏障；過敏性：體內的免疫系統針對特定物質產生反應。宋奉宜提醒，由於現代人往往有過度保養或潔癖困擾，例如COVID之後的酒精手部濕疹現象。換句話說，近年常見的反而是「累積性刺激性皮膚炎」，也就是原本溫和的清潔劑量，因為短時間密集打掃、反覆清潔，加上冬季乾冷屏障薄弱，導致皮膚撐不住累積刺激，進而出現紅癢且反覆難癒的傷害。

3大隱形地雷 你可能就是這樣中招

地雷1：灰塵與黴菌揚塵（皮膚與呼吸道雙重刺激）。掃除時揚起的塵蟎體屑與黴菌孢子，容易讓皮膚的暴露部位發紅發癢。萬一吸入呼吸道還會伴隨喉嚨癢、咳嗽甚至氣喘。建議打掃時務必配戴口罩並穿著長袖，將接觸面積降到最低。

地雷2：強效清潔劑、漂白水、去污劑。這些強力物質會讓接觸部位出現急性水腫等發炎反應；即便稀釋後弱效卻反覆刷洗，也會導致累積性性的皮膚刺激。建議一定要戒斷過度清潔的潔癖，同時謹記打掃重點在於「戴手套、減少接觸、用完立刻沖洗」。

地雷3：新衣的化學藥劑隱形威脅。新衣在製造與染色、儲存的過程中常有染料、藥劑或粉塵殘留；這些殘存物質對敏感肌膚是重大刺激源。建議新衣務必「先洗再穿」，特別是貼身衣物更要堅持這項紀律。

3步驟自救：先阻斷，再修復

Step1：立刻停止接觸＋溫涼水沖洗

保護永遠先於治療。務必「先斷開」刺激源，再用溫涼水簡單沖洗。清潔時同樣要注意避免熱水與強力去脂，以免屏障更為脆弱。

Step2：更換衣物，降低環境殘留

將粗糙、緊身、易悶汗的衣物換成柔軟棉質的長袖長褲；打掃時保持通風，只要刺激物不再黏貼皮膚，受傷機率就會大幅下降。

Step3：修復重視成分，同時也要重視累積劑量

除了選擇無香精、低刺激的潤膚產品之外，謹記保濕的核心是「安全成分」與「適度滲入」。絕對不要追求功能多樣堆疊的絢麗廣告。

3大就醫警訊：出現任何一項請盡速就醫

宋奉宜提醒，若出現以下狀況，請交由專業醫師評估，切勿自行塗抹來源不明的藥膏：

紅腫快速：症狀擴散迅速，甚至伴隨明顯的熱痛感。

反覆發作：即便症狀輕微，但拖延許久都不退。

疑似感染：出現明顯水泡、滲液、破皮，甚至伴隨發燒。

預防勝於治療 守住年節健康

自我保護的永恆法則就是「減少接觸、避免搓洗、適度補充、屏障自癒」。宋奉宜提醒民眾，只要記住口罩手套戴到位，打掃後溫和沖洗並單純保濕，就能讓過年只留下乾淨環境與團聚快樂，不再被反覆發炎的紅癢困擾。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中