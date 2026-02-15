健康網》大掃除「除舊佈新」 別讓肌膚健康亮紅燈

皮膚科醫師宋奉宜提醒，需使用無香精、低刺激的潤膚產品之外，謹記保濕是「安全成分」與「適度滲入」。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕春節前後，家家戶戶忙著大掃除、採買新衣或返鄉奔波，皮膚接觸灰塵、黴菌與化學清潔劑的機會大增。皮膚科門診中出現紅、癢、腫，甚至起水泡的患者也隨之變多。中華民國美容醫學醫學會常務理事宋奉宜指出，年前常見的皮膚不適多與「接觸性皮膚炎」相關。越早學會辨識並正確處理，就能避開越抓越嚴重的尷尬。

接觸性皮膚炎 不是只有「過敏」

學理上，接觸性皮膚炎主要分成兩類：刺激性：清潔劑等化學物質直接破壞皮膚屏障；過敏性：體內的免疫系統針對特定物質產生反應。宋奉宜提醒，由於現代人往往有過度保養或潔癖困擾，例如COVID之後的酒精手部濕疹現象。換句話說，近年常見的反而是「累積性刺激性皮膚炎」，也就是原本溫和的清潔劑量，因為短時間密集打掃、反覆清潔，加上冬季乾冷屏障薄弱，導致皮膚撐不住累積刺激，進而出現紅癢且反覆難癒的傷害。

3大隱形地雷 你可能就是這樣中招

地雷1：灰塵與黴菌揚塵（皮膚與呼吸道雙重刺激）。掃除時揚起的塵蟎體屑與黴菌孢子，容易讓皮膚的暴露部位發紅發癢。萬一吸入呼吸道還會伴隨喉嚨癢、咳嗽甚至氣喘。建議打掃時務必配戴口罩並穿著長袖，將接觸面積降到最低。

地雷2：強效清潔劑、漂白水、去污劑。這些強力物質會讓接觸部位出現急性水腫等發炎反應；即便稀釋後弱效卻反覆刷洗，也會導致累積性性的皮膚刺激。建議一定要戒斷過度清潔的潔癖，同時謹記打掃重點在於「戴手套、減少接觸、用完立刻沖洗」。

地雷3：新衣的化學藥劑隱形威脅。新衣在製造與染色、儲存的過程中常有染料、藥劑或粉塵殘留；這些殘存物質對敏感肌膚是重大刺激源。建議新衣務必「先洗再穿」，特別是貼身衣物更要堅持這項紀律。

3步驟自救：先阻斷，再修復

Step1：立刻停止接觸＋溫涼水沖洗

保護永遠先於治療。務必「先斷開」刺激源，再用溫涼水簡單沖洗。清潔時同樣要注意避免熱水與強力去脂，以免屏障更為脆弱。

Step2：更換衣物，降低環境殘留

將粗糙、緊身、易悶汗的衣物換成柔軟棉質的長袖長褲；打掃時保持通風，只要刺激物不再黏貼皮膚，受傷機率就會大幅下降。

Step3：修復重視成分，同時也要重視累積劑量

除了選擇無香精、低刺激的潤膚產品之外，謹記保濕的核心是「安全成分」與「適度滲入」。絕對不要追求功能多樣堆疊的絢麗廣告。

3大就醫警訊：出現任何一項請盡速就醫

宋奉宜提醒，若出現以下狀況，請交由專業醫師評估，切勿自行塗抹來源不明的藥膏：

紅腫快速：症狀擴散迅速，甚至伴隨明顯的熱痛感。

反覆發作：即便症狀輕微，但拖延許久都不退。

疑似感染：出現明顯水泡、滲液、破皮，甚至伴隨發燒。

預防勝於治療 守住年節健康

自我保護的永恆法則就是「減少接觸、避免搓洗、適度補充、屏障自癒」。宋奉宜提醒民眾，只要記住口罩手套戴到位，打掃後溫和沖洗並單純保濕，就能讓過年只留下乾淨環境與團聚快樂，不再被反覆發炎的紅癢困擾。

