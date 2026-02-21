自由電子報
健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

健康網》開工前 臉腫成麵包超人？專家談急救法

2026/02/21 17:08

年假結束，自己卻是臉變圓了、眼睛浮腫，連黑眼圈都變得更明顯，整個人看起來既疲憊又沒精神。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕年假結束了，準備回到學校或職場，一照鏡子卻發現臉變圓了、眼睛浮腫，連黑眼圈都變得更明顯，整個人看起來既疲憊又沒精神。於是你以為自己過年吃胖了？中華民國美容醫學醫學會護理小組召集委員郭貞君表示，這類「年後大臉」樣態通常不是真的變胖，而是因為水分代謝出問題造成的「暫時性浮腫」。

為什麼出現「泡泡眼」？

郭貞君護理師指出，臉部腫脹主要與以下兩個生理機制有關：

1.高鈉飲食的「滲透壓」效應：台灣人在春節常吃的香腸、火鍋、醃漬年菜等這些鈉含量極高的食物，容易引發「滲透壓」問題。鈉離子就像海綿一樣，會把水分吸在身體組織的間隙中，尤其特別容易堆積在皮膚較薄的眼皮與臉頰，讓你起床時臉部浮腫、彈性下降。

2.熬夜久坐導致「微循環」淤積：守歲打牌或深夜追劇坐太久，長時間維持同一姿勢，讓淋巴回流變差。當體液與代謝廢物卡在臉部，就會出現「泡泡眼」與靜脈淤血型的「青色黑眼圈」。當東亞族群的皮膚屏障與血管反應較敏感時，這種不規律作息的痕跡會更明顯地「寫在臉上」。

開工急救3招：先消腫，再談保養

當你發現臉部或眼周浮腫時，可以試試這些護理步驟幫助迅速消腫：

第一招、溫和淋巴按摩：洗臉後搭配溫和、安全的乳液或保養油，用指腹由內向外、由上往下輕柔按摩。力道要像「碰豆腐」一樣輕柔，按壓而不摩擦，才能幫助水分順利排出。

第二招、吃高鉀飲食，幫助排鈉：適量補充香蕉、奇異果或紅豆水等富含「鉀」的食物。鉀離子能幫助身體排出多餘的鈉與水分，幫助恢復平衡。

第三招、觀察異常，不要硬撐：若腫脹伴隨紅、腫、熱、痛感覺，這可能是感染性組織炎的徵兆，請立即就醫，不可只靠按摩。

居家臉部按摩：快速消腫3步驟

郭貞君提醒，按摩前請先塗抹安全、溫和且足量的保養品，力道保持輕柔。

打開通道：從耳後沿著脖子側邊輕推到鎖骨，每邊3~5次，啟動頸部引流。

眼周消腫：用中指無名指指腹由眼頭輕壓到眼尾，再輕推至耳前，帶走眼部積水。

全臉引流：從下巴與鼻翼往耳前推，再順著脖子帶回鎖骨，完成循環。

生活調整才是變美關鍵

年後想變回清爽小臉，關鍵在於：少鹽、補水、規律活動、早點睡。郭貞君提醒，如果水腫反覆發生，可能與過敏、甲狀腺有關，應該盡速尋求專業醫師評估檢查。只要生活起居與飲食正常，配合居家照護，你也能輕鬆找回自信神采！

