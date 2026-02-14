自由電子報
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

情人節激情夜 泌尿科醫師籲這行為超NG

2026/02/14 10:02

民眾要留意使用保險套NG行為。（記者張軒哲攝）

〔記者張軒哲／台中報導〕今（14）日西洋情人節，適逢農曆春節年假前夕，許多民眾會跟伴侶約會，共度激情夜，台中市李綜合醫院泌尿科醫師黃品叡指出，青少年安全性觀念相當薄弱，他提醒發生性行為除了要戴套，也要搭配水溶性潤滑液，切勿使用凡士林、嬰兒油來代替，這是使用保險套最忌諱的NG行為，恐增加破損風險，樂極生悲。

黃品叡指出，連假後門診性病患者會稍微增加，包括披衣菌、淋病及菜花等，上個月泌尿科門診，連續收治兩名男高中生感染性病，兩人的症狀皆是生殖器流膿、紅腫、角質化，皆罹患梅毒。甚至還有一個人同時感染淋病，兩人不習慣戴套，甚至已經無法聯繫當時發生性行為的網友。今日是情人節，提醒民眾不要玩過頭，要避免危險性行為。

黃品叡表示，不少民眾不愛戴套，甚至跟網友第一次約炮也不戴，研究證實，正確使用保險套，能有效避孕、大幅降低愛滋、梅毒等性病感染風險，但民眾在使用保險套時，要留意NG行為。尤其要避免使用凡士林、嬰兒油，因為油性潤滑劑會腐蝕保險套，恐導致保險套破裂，導致精液流出或生殖器外露，失去保護功效，增加懷孕或性病風險，另外，也不能使用過期、重覆使用或一次使用2層保險套，恐增加滑脫或破損風險，民眾要留意這些NG行為。

