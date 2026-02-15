自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》3食物加速老化、代謝變化「你可能吃過」

2026/02/15 07:20

胃腸肝膽科醫師陳宣位提出3項加速老化食物，其中「含糖飲料」名列其中。示意圖。（圖取自shutterstock）

胃腸肝膽科醫師陳宣位提出3項加速老化食物，其中「含糖飲料」名列其中。示意圖。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕錯誤的飲食，可能加速老化。胃腸肝膽科醫師陳宣位在臉書粉專「陳宣位醫師的健康日記」談到，「現代人不怕生病，但非常怕老。」然而，絕大多數人每天都在親手加速自己的衰老。代謝率的下降並非年齡的必然，更多時候是飲食選擇的慢性自殺。

陳宣位表示，有三種在便利商店與外送平台上隨處可見的食物，正以極其優雅的方式，每天從你的細胞中偷走代謝的火火種。

第一種是偽裝成健康夥伴的「含糖液體」。無論是宣稱健康的果汁，還是添加了代糖的機能飲料。陳宣位表示，果糖在人體內的代謝途徑與酒精極其相似：直奔肝臟，在那裡直接轉化為脂肪。這種脂肪不只存在於皮下，更恐怖的是它會浸潤你的內臟。當肝臟被脂肪塞滿，你的能量調度中心就此癱瘓，代謝自然停擺。「這不是危言聳聽，這是生化事實。」

第二種是「高度精煉的植物油」。現代加工食品中充斥著大豆油、玉米油等富含 Omega-6 脂肪酸的油脂。適量無害，但當比例徹底失衡，它們就成了引發全身性微發炎的導火線。發炎反應會損壞細胞線粒體，而線粒體正是身體的發電廠。當發電廠效率低下，你吃進去的每一口熱量，都更有可能變成脂肪儲存起來，而非轉化為能量消耗掉。

第三種則是最隱晦的殺手：所謂的「超加工澱粉」。陳宣位表示，這不只是白米麵食，更多是那些被磨成粉、重新塑形、添加了柔軟劑與色素的麵包與餅乾。這些食物幾乎不需要消化，一入口血糖就如火箭般噴發。胰島素為了壓制血糖，會強制將身體切換到「儲存模式」。如果你的一天是從含糖穀片或精緻麵包開始，你等於是在早晨八點就關閉了身體燃脂的開關。

陳宣位表示，「專業的醫療建議從來不該是客套的鼓勵，而是現實的警示。」同時比喻：你的身體是一台精密的機器，如果你持續輸入低劣的燃油，卻期待它能跑出跑車的性能，那不叫樂觀，那叫無知。「代謝不是消失了，而是被這些看似無害的日常選擇給扼殺了。要找回代謝，第一步不是跑步，而是清理你的餐盤。」

