健康 > 抗老養生 > 運動復健

健康網》這樣坐很美？醫：「蹺二郎腿」恐梨狀肌症候群

2026/02/19 08:26

大家坐著習慣雙腿交叉，蹺二郎腿，骨科醫師許芳偉提醒，恐造成梨狀肌症候群。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

大家坐著習慣雙腿交叉，蹺二郎腿，骨科醫師許芳偉提醒，恐造成梨狀肌症候群。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕大家坐著習慣雙腿交叉，蹺二郎腿，你也是嗎？健立診所醫療長、骨科醫師許芳偉在Thread「Fangwei Hsu」表示，每次走進咖啡廳或辦公室，十個人有八個人在蹺腳。 這姿勢雖然舒服，但對你的梨狀肌來說，簡直是滿清十大酷刑。

優雅的代價

許芳偉透過案例說明：一位秘書小姐，習慣坐著時右腳跨左腳。最近右邊屁股痛到無法正坐，只能歪著屁股坐。這就是典型的「姿勢不良型」梨狀肌症候群。藥物只能救急，改掉翹腳習慣＋做對伸展，才是長久之計。

許芳偉提出「坐姿4字伸展」的緩解方式，並且提醒：別亂用滾筒壓痛點，有時候會把神經壓得更發炎。

坐正：坐在椅子上（不要有輪子的）。

翹腳：把痛的那隻腳跨到另一隻腳膝蓋上，像比個「4」。

前壓：身體打直，慢慢往前傾。

停留：感覺屁股深處有被拉開的痠痛感，停留 30-40 秒。

許芳偉處方籤：

椅子太硬也是兇手之一。換個軟墊，放下你的二郎腿，每天做 4 字伸展。「別讓你的屁股成為你久坐生涯的犧牲品。」

