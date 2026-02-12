限制級
過年年菜不可少 教你如何吃得巧
〔記者楊金城／台南報導〕2月16日就是除夕夜圍爐一家團圓，餐桌上擺滿山珍海味的年菜，難免讓人食指大動，但是要小心，有些看似健康的食物，暗藏高熱量、高油脂、高鹽分的風險在裡面。
台南麻豆新樓醫院社區健康中心營養師莊欣諭說，例如魚類、全雞、豬腳或蹄膀，歸類在6大類食物當中的「豆魚蛋肉類」，雖然富含蛋白質，但同時也要注意是否有油脂過高的危機，建議在攝取這一類美食時，可以將皮或肥肉的部分去除，避免過多油脂的負擔。
另外像是蘿蔔糕、湯圓及佛跳牆，就如同平常的米飯、麵食雷同，蘿蔔糕習慣配醬油（膏），湯圓通常配甜湯；佛跳牆則是除了勾芡以外，還有芋頭煮得爛爛爛，小心陷阱就藏在湯裡，因為喝進到肚子裡的還有許多看不見的澱粉，增加隱藏的熱量，導致在不知不覺的情況下，一個過年就更加圓潤。
莊欣諭說，像堅果類的開心果、腰果，雖然是好的油脂，但也不能吃太多，吃進過多的熱量，讓人變胖，還有糖果零食、糕點等都屬於容易囤積脂肪的小惡魔，建議淺嘗即可。
