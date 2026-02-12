自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

過年年菜不可少 教你如何吃得巧

2026/02/12 20:25

年菜豐富，但要吃得健康。（麻豆新樓醫院提供）

年菜豐富，但要吃得健康。（麻豆新樓醫院提供）

〔記者楊金城／台南報導〕2月16日就是除夕夜圍爐一家團圓，餐桌上擺滿山珍海味的年菜，難免讓人食指大動，但是要小心，有些看似健康的食物，暗藏高熱量、高油脂、高鹽分的風險在裡面。

台南麻豆新樓醫院社區健康中心營養師莊欣諭說，例如魚類、全雞、豬腳或蹄膀，歸類在6大類食物當中的「豆魚蛋肉類」，雖然富含蛋白質，但同時也要注意是否有油脂過高的危機，建議在攝取這一類美食時，可以將皮或肥肉的部分去除，避免過多油脂的負擔。

另外像是蘿蔔糕、湯圓及佛跳牆，就如同平常的米飯、麵食雷同，蘿蔔糕習慣配醬油（膏），湯圓通常配甜湯；佛跳牆則是除了勾芡以外，還有芋頭煮得爛爛爛，小心陷阱就藏在湯裡，因為喝進到肚子裡的還有許多看不見的澱粉，增加隱藏的熱量，導致在不知不覺的情況下，一個過年就更加圓潤。

莊欣諭說，像堅果類的開心果、腰果，雖然是好的油脂，但也不能吃太多，吃進過多的熱量，讓人變胖，還有糖果零食、糕點等都屬於容易囤積脂肪的小惡魔，建議淺嘗即可。

台南麻豆新樓醫院社區健康中心營養師莊欣諭指導如何吃年菜避免吃進高鹽高糖高油脂造成身體負擔。（麻豆新樓醫院提供）

台南麻豆新樓醫院社區健康中心營養師莊欣諭指導如何吃年菜避免吃進高鹽高糖高油脂造成身體負擔。（麻豆新樓醫院提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中