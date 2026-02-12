健康網》《被出賣的台灣》男星詹姆士范德比克大腸癌病逝 專家警：小心大便變細小

曾演出《被出賣的台灣》等電影的美國男星詹姆士范德比克驚傳大腸癌病逝，享年48歲。（翻攝自IG）

〔健康頻道／綜合報導〕以《戀愛時代》走紅，也曾演出《被出賣的台灣》等電影的美國男星詹姆士范德比克（James Van Der Beek），驚傳罹患大腸癌過世消息，享年48歲。對此，衛生福利部國健署衛教資料提醒，大腸癌早期並無症狀，除定期篩檢有助早期發現外，若出現大便變細小、帶血有黏液，也需特別警覺。

常見大腸癌8警訊

據美國《CNN》報導，詹姆士范德比克罹患大腸直腸癌3期，最後不敵病魔過世，家屬也在他的社群媒體發文，證實過世消息，令親友與粉絲相當不捨。

請繼續往下閱讀...

有關大腸癌的徵兆，國健署指出，在台灣，大腸癌大多發生在50歲以後，由於初期沒有症狀，往往不易發現，但提醒若出現下列情況，且持續2星期以上，應儘速就醫檢查，以期早期發現、早期治療：

●大便中有血。

●大便中有黏液。

●排便習慣改變，一下子腹瀉，一下子便秘。

●大便變細小。

●經常性腹瀉或便秘。

●體重減輕。

●貧血。

●若腫瘤較大，可觸摸到腫塊。

日常3招預防大腸癌

至於如何預防大腸癌，衛福部建議，日常應掌握以下3重點：

1.天天五蔬果：多吃蔬菜水果，少吃肉類，避免吃煙燻或燒烤食物。

2.維持每日運動。

3.2年1篩檢：定期糞便潛血檢查，可早期發現大腸癌，並有效降低2成死亡率。

此外，據統計，早期大腸癌若妥善治療，存活率高達90％以上。國健署並提醒45-74歲以及40-44歲具家族史民眾，每2年可做1次定量免疫法糞便潛血檢查，這也是目前最安全且方便的篩檢法。若發現瘜肉，進一步可依專科醫師指示做大腸鏡檢查追蹤；若發現大腸癌，應依專科醫師指示，接受後續治療及處置。

相關新聞請見

曾演出《被出賣的台灣》 詹姆士范德比克大腸癌病逝享年48歲

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法