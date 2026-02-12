自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》咖啡、茶能預防失智 醫：有這才有效

2026/02/12 12:22

研究顯示，若適量飲用咖啡或茶，能預防失智症；示意圖。（圖取自freepik）

研究顯示，若適量飲用咖啡或茶，能預防失智症；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕有些人憂心年邁父母親晚上難以入眠，會提醒別喝太多杯咖啡。楊智鈞提醒您「別再唸爸媽了！這杯續命水，其實正在保護大腦。」

台中富足診所院長、心臟外科醫師楊智鈞在臉書粉專「俠醫楊智鈞 - 富足診所血管職人」分享，「媽，妳少喝一點咖啡啦，晚上會睡不著！」這句話，你是不是常掛在嘴邊？

楊智鈞坦言，自己就是重度咖啡愛好者。

每天清晨，楊智鈞習慣用摩卡壺煮一杯濃縮咖啡開機；到了診所，高強度的看診空檔，還會再來幾杯義式或手沖，一天算下來往往 4 到 6 杯。這是我身為外科醫師的日常燃料。但我喝這麼多是為了工作（藉口？）長輩其實不用這麼拚。

根據最新醫學權威期刊 JAMA 追蹤 13 萬人的研究發現，保護大腦的甜蜜點其實很親民。

咖啡：每天 2-3 杯

茶：每天 1-2 杯

在這個範圍內，失智風險降低約 18%。重點是要有咖啡因才有效，無咖啡因（Decaf）是沒有這種保護力的。「所以，下次看到爸媽在泡茶或喝咖啡，只要他們晚上睡得著，就別急著阻止。這不只是嗜好，或許是他們最簡單的腦部保養品。」

