正視乳癌風險 學會聰明防治

文／辛夙婷

乳癌是台灣婦女發生率第一的癌症，發生高峰約落在45至69歲之間，但近年有年輕化趨勢。根據衛福部統計，台灣每36分鐘就有1名婦女罹患乳癌，對女性健康無疑是個嚴重的威脅，因此女性朋友應該正視乳癌防治的重要性，早期發現早期治療。

乳癌發生的危險因子

乳癌的發病原因複雜，是遺傳、生活方式、環境及女性荷爾蒙等多種因素交互作用的結果。「遺傳」是罹患乳癌風險的主要因素之一，有乳癌患者的家庭，尤其母親或姐妹患有此病者或帶有BRCA1、BRCA2基因變異者，都是高風險族群。初經早於12歲、停經晚於55歲的婦女、從未生育者或30歲以後才生第一胎者、一側乳房罹患乳癌者、患有卵巢癌及子宮內膜癌者等，會有較高罹患乳癌的可能性。此外，一些不健康的生活方式，如高糖、高脂肪、高熱量飲食、缺乏運動和肥胖，也與乳癌風險增加有關。暴露於放射線、荷爾蒙替代療法等因素也可能增加乳癌的風險。

然而，即使具有乳癌的高風險因子，也可以透過採取一些預防措施來降低患病風險。根據美國癌症研究所指出，38%的乳癌是可以被預防的。因此，女性朋友最好的乳癌防治計畫就是從年輕時養成健康的生活型態，從健康飲食及規律運動做起，避免吸菸並限制酒精攝入量，適時釋放身心壓力，這些都是降低罹患乳癌風險的重要措施。

定期乳房攝影檢查是早期發現乳癌的關鍵

除了養成健康的生活型態，定期接受乳房攝影檢查也是早期發現乳癌的關鍵。及早發現乳癌可以提高治療成功的機會，因此定期檢查非常重要！乳房X光攝影是目前最有效且安全的篩檢工具，它可以用來偵測乳房的鈣化點或微小腫瘤，發現無症狀的零期乳癌。根據台灣實證研究，大規模篩檢能降低41%的乳癌死亡風險，並減少30%的晚期乳癌發生率。身為台灣人很幸福，國民健康署補助45歲以上至未滿70歲婦女及40歲以上至未滿45歲具乳癌家族史（祖母、外婆、母親、女兒、姊妹曾有人罹患乳癌）婦女每2年1次乳房X光攝影檢查。根據衛福部資料顯示，每年透過篩檢發現的乳癌個案中有超過6成為早期乳癌，相較於未透過篩檢所發現的早期乳癌有約1.8倍之差。

結論

最後，如果被診斷出乳癌也不要感到恐慌。現代醫學技術已經非常先進，有多種治療方法可供選擇。在講求精準化醫療的時代，重要的是與您的醫師合作，共同制定最適合您的治療計劃，並且保持積極的心態和健康的生活方式。

再次強調「定期篩檢，早期診斷，早期治療」對乳癌的預防非常重要！期許所有女性朋友都能在乎自我身體健康，定期接受檢查，擁抱更美好的自己。

（本文作者為亞東醫院家庭醫學部醫師；原文刊登於亞東院訊第294期）

