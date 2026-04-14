健康網》年輕大腸癌更難抓！醫警告3大變化 早期就可能惡化

直腸外科主治醫師黃郁純表示，50歲以下患者，如果血便症狀若與痔瘡相似，更需警覺潛在大腸癌風險；情境照。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕民眾出現血便，很多人第一反應是痔瘡。然而，高雄馨語診所直腸外科主治醫師黃郁純指出，最新研究提醒，年輕族群的大腸癌表現可能完全不同，50歲以下患者的病灶在位置、型態與生長路徑上，都與傳統觀念相差大，包括：不只更容易被誤認為痔瘡；病灶不再是隆起瘜肉，屬於平坦型或凹陷型；跳過瘜肉的過程，直接癌化，導致確診時已是中晚期。

黃郁純在臉書專頁「痔零姊姊 黃郁純醫師 良好生活 I 大腸直腸肛門外科女醫 痔瘡手術」發文分享，頂尖醫學期刊 《Cancers》 在今年2月發表一項震撼的研究。他們分析了大量的病例後發現：50歲以下患者（早發性結腸癌）的病灶，在「物理特徵」上與年長者的3項差異：

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●位置陷阱：躲在痔瘡陰影下

研究指出，年輕患者超過7成病灶集中在直腸，最常見症狀就是「鮮紅血便」，這與痔瘡症狀幾乎完全重疊，這種「位置的欺騙性」導致年輕患者錯估的黃金治療期。

相較之下，年長者腫瘤較常出現在右側大腸，長在升結腸或盲腸的比例提升，容易引發「隱性貧血」警訊，因此較早被發現。

●型態改變：不再是隆起瘜肉

傳統篩檢多以「隆起型瘜肉」為目標，但年輕患者病灶更多屬於平坦型或凹陷型，讓大腸鏡篩檢不易辨識，容易被誤認為一般發炎或皺褶而忽略掉，增加漏診風險。

●演化加速：跳過瘜肉直接癌化

研究也發現部分年輕患者可能走「去新生路徑」，也就是癌症不經典型瘜肉階段，而是從正常黏膜直接突變生成。這種模式進展速度快，使部分患者在短時間內就進入中晚期，增加治療難度。

黃郁純表示，過去總認為年輕人代表細胞修復力強，大病不易找上門，免疫力也比老年人更佳，但現實是，在現代高加工飲食、微塑料、以及生活壓力的催化下，年輕人反而比老年人更容易催生癌化機會，同時腸道病變也演化出了一套更具欺騙性與侵略性的新規則。

黃郁純提到，這項研究提醒了2件事：1.醫師診斷必須更仔細，進行大腸鏡檢查時需確保清腸徹底，並仔細檢視平坦或凹陷病灶，必要時進一步追蹤。2.自我警覺要提高，若血便超過2週、排便習慣改變或出現不明貧血，不應自行當作痔瘡處理，而應儘早就醫安排大腸鏡檢查。

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