自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

健康網》年輕大腸癌更難抓！醫警告3大變化 早期就可能惡化

2026/04/14 17:03

直腸外科主治醫師黃郁純表示，50歲以下患者，如果血便症狀若與痔瘡相似，更需警覺潛在大腸癌風險；情境照。（圖取自shutterstock）

直腸外科主治醫師黃郁純表示，50歲以下患者，如果血便症狀若與痔瘡相似，更需警覺潛在大腸癌風險；情境照。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕民眾出現血便，很多人第一反應是痔瘡。然而，高雄馨語診所直腸外科主治醫師黃郁純指出，最新研究提醒，年輕族群的大腸癌表現可能完全不同，50歲以下患者的病灶在位置、型態與生長路徑上，都與傳統觀念相差大，包括：不只更容易被誤認為痔瘡；病灶不再是隆起瘜肉，屬於平坦型或凹陷型；跳過瘜肉的過程，直接癌化，導致確診時已是中晚期。

黃郁純在臉書專頁「痔零姊姊 黃郁純醫師 良好生活 I 大腸直腸肛門外科女醫 痔瘡手術」發文分享，頂尖醫學期刊 《Cancers》 在今年2月發表一項震撼的研究。他們分析了大量的病例後發現：50歲以下患者（早發性結腸癌）的病灶，在「物理特徵」上與年長者的3項差異：

●位置陷阱：躲在痔瘡陰影下

研究指出，年輕患者超過7成病灶集中在直腸，最常見症狀就是「鮮紅血便」，這與痔瘡症狀幾乎完全重疊，這種「位置的欺騙性」導致年輕患者錯估的黃金治療期。

相較之下，年長者腫瘤較常出現在右側大腸，長在升結腸或盲腸的比例提升，容易引發「隱性貧血」警訊，因此較早被發現。

●型態改變：不再是隆起瘜肉

傳統篩檢多以「隆起型瘜肉」為目標，但年輕患者病灶更多屬於平坦型或凹陷型，讓大腸鏡篩檢不易辨識，容易被誤認為一般發炎或皺褶而忽略掉，增加漏診風險。

●演化加速：跳過瘜肉直接癌化

研究也發現部分年輕患者可能走「去新生路徑」，也就是癌症不經典型瘜肉階段，而是從正常黏膜直接突變生成。這種模式進展速度快，使部分患者在短時間內就進入中晚期，增加治療難度。

黃郁純表示，過去總認為年輕人代表細胞修復力強，大病不易找上門，免疫力也比老年人更佳，但現實是，在現代高加工飲食、微塑料、以及生活壓力的催化下，年輕人反而比老年人更容易催生癌化機會，同時腸道病變也演化出了一套更具欺騙性與侵略性的新規則。

黃郁純提到，這項研究提醒了2件事：1.醫師診斷必須更仔細，進行大腸鏡檢查時需確保清腸徹底，並仔細檢視平坦或凹陷病灶，必要時進一步追蹤。2.自我警覺要提高，若血便超過2週、排便習慣改變或出現不明貧血，不應自行當作痔瘡處理，而應儘早就醫安排大腸鏡檢查。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中