外籍婦女入境台灣確診「流行性腦脊髓膜炎」 醫警：致死率可達40％

防疫醫師林詠青（右）提醒，流行性腦脊髓膜炎致死率最高可達40％（記者侯家瑜攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕疾管署公布新增1例流行性腦脊髓膜炎，血清型別為W135，為60多歲外籍女性，入境後發病並確診，目前已匡列21名接觸者無異狀。今年累計5例高於往年且全球疫情仍持續，建議高風險族群評估接種疫苗並落實防疫措施。醫師提醒，該病致死率最高40%，出現頭痛、頸部僵硬應儘速就醫。

防疫醫師林詠青說明，該病例為一名60多歲外籍女性，本身無慢性病史，亦未接種過相關疫苗。她於4月初抵台，非從流行地區入境，但在清明連假第三天開始感到腹痛、噁心嘔吐。隔日急診發現其發炎指數飆高，影像檢查顯示小腸阻塞及腹腔發炎，當時的診斷是腸阻塞跟敗血症。住院接受抗生素治療後，經血液培養證實為流行性腦脊髓膜炎，目前病況穩定，不過還是有一些腹部相關症狀尚未緩解，已住院治療10天。

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流行性腦脊髓膜炎主要透過飛沫與分泌物傳染。（疾管署提供）

衛生單位已針對個案進行接觸者匡列，共掌握21人，包括同行友人及醫院接觸者，目前均無疑似症狀，並已進行健康追蹤，其中3人接受預防性投藥評估。

有關流行性腦脊髓膜炎，林詠青指出其主要傳染途徑為直接接觸感染者或帶菌者之喉嚨、鼻腔分泌物，或者是吸入感染者咳嗽或打噴嚏所產生的飛沫而感染；不過其傳染力不會像其他呼吸道傳染病這麼強，需透過密切接觸，如親吻或咳嗽，或長時間接觸才會形成有效傳播。

而值得注意的是，林詠青表示，健康者中約有5%到10%可能呈現「無症狀鼻咽部位帶菌」，意即鼻腔裡有帶菌，但沒有任何症狀，其中僅少數帶菌者會發展成侵襲性疾病，「可能會跑到神經系統造成腦脊髓膜炎，也有可能跑到血液裡面造成菌血症或敗血症。像本次個案，她就是因為血液有檢出腦膜炎雙球菌而確診，可見免疫低下者較容易致病。」

林詠青補充，其潛伏期約2到10天，主要症狀為發燒、劇烈頭痛、頸部僵直、噁心、嘔吐、出血性皮疹等，有時也會出現昏迷和譫妄等症狀，嚴重時可引起肺炎、敗血症及腦膜炎甚至休克死亡，需及時給予抗生素治療。

他提醒，若未及時治療而演變為腦膜炎，致死率約10%至15%，若發展為嚴重敗血症，致死率最高可達40%，須及時使用抗生素治療。預防之道在於勤洗手、維持通風，以及針對高風險族群（如脾臟功能缺失、HIV感染者）接種疫苗。此外，1歲以下的嬰兒，臨床症狀較不典型而不易察覺，常只有發燒、嘔吐症狀，另可能會出現躁動不安、哭叫、不易餵食等症狀，或有囟門突出的情形，但不一定會有頸部僵直等典型腦膜炎症狀。

至於此次個案是否為境外移入個案？副署長曾淑慧表示，由於健康者中仍有5%到10%會帶有腦膜炎雙球菌，所以很難判定該個案是境外還是本土，「對於流行性腦脊髓膜炎個案，我們大概只會說明她有旅遊史」，不會特別去判定它是境外或本土，這不只是台灣，其他國家也是如此。」

疫情監測方面，疫情中心主任郭宏偉指出，今年截至目前累計5例確診病例，高於近7年同期的0至3例。近10年資料顯示，感染族群以25至64歲及65歲以上為主，各占29.5%，其次為19至24歲，占21.3%，以B型腦膜炎雙球菌最常見。

全球疫情仍持續發生，非洲撒哈拉以南「腦膜炎帶」為高流行區，每年12月至隔年6月為流行期；越南近期疫情升溫，累計病例達95例並持續延燒，日本今年亦通報15例，英國則出現校園群聚感染。北美、歐洲及大洋洲多為零星或小規模疫情。

長曾淑慧提醒，預防感染應落實手部清潔與咳嗽禮節，避免長時間處於密閉或人潮擁擠場所。疫苗方面，目前建議免疫功能低下者，如補體缺失、脾臟功能缺失或HIV感染者，可經醫師評估自費接種；另計畫前往流行地區者，應於出發前4至6週至旅遊醫學門診評估接種需求。

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