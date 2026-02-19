自由電子報
健康 > 抗老養生 > 運動復健

健康網》如何擺脫「浮腳筋」 談下肢靜脈曲張

2026/02/19 16:39

靜脈曲張雖很不舒服但並不危險；然也可能帶來嚴重健康問題。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

靜脈曲張雖很不舒服但並不危險；然也可能帶來嚴重健康問題。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

文／廖冠豪

平時我們俗稱的「浮腳筋」，其實指的是腿部的靜脈曲張，靜脈曲張是一種血管病變，當控制血流流向的瓣膜無法正常工作、靜脈內的壓力升高，血液會回流或在靜脈中積聚，導致靜脈腫脹、凸起和扭曲，它們突出在皮膚表面之下，形成不規則的腫塊，位置通常出現在大腿、小腿和踝部。

雖然「浮腳筋」看起來不雅且令人不適，但對於大多數人來說，靜脈曲張並不危險。然而在某些情況下，嚴重的靜脈曲張可能會導致嚴重的健康問題，患有靜脈曲張的人罹患深層靜脈血栓的風險也較高。任何人都可能患上靜脈曲張，某些因素會增加您患靜脈曲張的機會，包括：高齡、懷孕、服用避孕藥、更年期、遺傳、吸菸、肥胖或時常久坐久站的生活方式…等。

症狀

靜脈曲張最常見的困擾就是皮膚表面下鼓脹的靜脈，有些人可能會產生腿部沉重感、腫脹、發癢、疼痛、抽筋等不適。嚴重的靜脈曲張可能引起皮膚變色和及不易癒合的靜脈潰瘍。雖然靜脈曲張通常發生在腿部，它們也可以出現在骨盆腔（即為骨盆腔充血症候群），特別好發於生產次數較多的女性，而男性若有精索靜脈曲張，則可能導致不孕症。

如何診斷靜脈曲張

靜脈曲張靠近皮膚表面，容易看到。醫師可以在您坐著或站立時藉由視診或觸診發現。更精確的診斷建議安排下肢靜脈超音波檢查，超音波為非侵入性的檢查，可以提供靜脈大小、瓣膜運作情況或有無血栓發生等更詳儘的資訊。

治療及預防

儘管下肢靜脈曲張沒有根本的藥物治療，但其他治療如：抬高、彈性襪及手術治療，可以改善外觀並緩解不適。

●抬高：為了增進血液回流並減少靜脈內的壓力，可以在一天中多次抬高腿部。

●彈性襪：具有壓縮性的襪子，能減緩靜脈擴張，幫助血液流動，減輕不適及腫脹感。

●手術治療：傳統手術可以藉由數公分的皮膚傷口，將產生病變的靜脈結紮或剝除；而目前也有微創手術，可以藉由靜脈腔內雷射治療，或是注射硬化劑，以封閉逆流的靜脈。

雖然靜脈曲張沒有辦法完全預防，但您可以透過改變生活方式而減少產生下肢靜脈曲張的機會。例如：避免長時間站立或坐著不動、抬高您的腿、控制體重、戒菸、穿著彃性襪、穿著合身的衣物、避免腰帶太緊。

治療後靜脈曲張是否會再次出現？

儘管經過有效的治療，但下肢靜脈曲張仍可能會復發，特別是懷孕後。如果您仍有肥胖、吸菸、不良的生活習慣等危險因子，靜脈曲張再次出現的機會更大。

總結

下肢靜脈曲張非常常見，特別是女性及需要久坐久站的上班族，雖然對於大多數患有下肢靜脈曲張的人來說，它們不會引起嚴重的健康問題，但是它產生的不適感及外觀問題仍困擾著很多患者，雖然生活方式的改變和物理性的療法可以緩解症狀，但是嚴重的靜脈曲張患者，建議諮詢心臟血管外科門診，討論相關手術或微創治療，以改善相關症狀、美觀及增進生活品質。

（本文作者為亞東醫院心臟血管外科醫師；原文刊登於亞東院訊第289期

