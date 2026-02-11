春節壓力不只紅包與回娘家 醫盤點過年5大心理雷區

精神科醫師洪敬倫表示，春節是「社會期待與情緒壓力高度集中的時段」，從除夕要回哪裡、紅包該包多少，到親戚間的關心與比較，看似瑣碎，實際上都牽動心理邊界與自我認同，容易讓原本就處於高壓狀態的人撐不住；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

〔記者羅碧／台北報導〕本週末即將進入農曆春節假期，團圓氣氛看似熱鬧，卻是不少人心理壓力急速升高的時刻。美國國家心理健康聯盟（NAMI）指出，節慶前夕約有64%的心理健康患者症狀加劇，近4成民眾出現焦慮、失眠等困擾。精神科醫師也觀察到，春節前後門診就診量常增加1-2成，憂鬱、恐慌與失眠患者容易在此時復發。

振芝心身醫學診所創院院長、精神科醫師洪敬倫表示，春節是「社會期待與情緒壓力高度集中的時段」，從除夕要回哪裡、紅包該包多少，到親戚間的關心與比較，看似瑣碎，實際上都牽動心理邊界與自我認同，容易讓原本就處於高壓狀態的人撐不住。

●雷區1：除夕回誰家？婚後團聚成兩難

診間常見年輕夫妻在婚後面臨團聚兩難：兩邊都是各自熟悉的家，除夕、過年該回誰家？洪敬倫建議，雙方應以「夫妻新家庭」為單位思考，找到適合彼此的安排。除了傳統的回夫家模式以外，輪流制、各自回家圍爐，或是一起找家餐廳吃飯也是新型態團聚形式。洪敬倫表示，事前溝通好方案，就能避免除夕夜臨時爭執，讓團圓時光更溫馨。

●雷區2：年節家務，勞動無人看見

大掃除、備辦年貨、整理家務，這些高強度的體力與情緒勞動，過往常落在家庭照顧者、媳婦、長女身上。洪敬倫建議家人彼此討論分工，讓每位成員共同參與準備過程，本身就是最好的團聚方式。他也強調，過年不必樣樣到位，告訴自己夠好就好，能有效減少焦慮。

●雷區3：紅包壓力，祝福變負擔

紅包不只是支出，更是心理壓力來源。許多民眾會擔心失禮、被比較。洪敬倫建議，紅包本質是祝福而非評價標準，可與伴侶商量可負擔的總額，清楚告訴自己這是能力範圍內的心意，放下對他人評價的過度在意。

●雷區4：人多易焦躁，情緒容易失控

節慶場合熱鬧歸熱鬧，卻也常讓某些人感覺被壓迫。精神科臨床觀察發現，部分人對聲光與人際刺激較敏感，春節人潮密集可能加劇焦慮與疲憊感，甚至出現恐慌症狀。洪敬倫建議，允許自己中途離席、去買飲料、走走透氣都是自我保護的健康方式，不會不合群。

●雷區5：作息混亂，「腦疲勞」悄悄上門

洪敬倫特別提醒，許多人忽略作息混亂對大腦的長期影響。過年熬夜打牌、追劇，作息大亂，結果開工後出現注意力不集中、記憶力下降、情緒煩躁等腦疲勞症狀。

他建議，睡眠要穩定，適度安排戶外活動、曬太陽、散步，讓身心都能好好休息，也可透過簡易的腦疲勞自我檢測指標（腦疲勞問卷），若出現3項以上症狀，持續超過2週，建議尋求專業協助。

●持續感到疲倦，即使休息也無法恢復。

●注意力難以集中，容易分心。

●記憶力明顯下降。

●情緒起伏大，容易煩躁或低落。

●對原本有興趣的事提不起勁。

●睡眠品質變差，多夢或淺眠。

洪敬倫強調，滿足所有人的期待既不可能也無必要，「照顧好自己的身心狀態，才是對家人最好的祝福。」春節團圓之餘，也別忘了替自己的心理健康留一個位置。

