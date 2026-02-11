自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 心理精神

春節壓力不只紅包與回娘家 醫盤點過年5大心理雷區

2026/02/11 17:51

精神科醫師洪敬倫表示，春節是「社會期待與情緒壓力高度集中的時段」，從除夕要回哪裡、紅包該包多少，到親戚間的關心與比較，看似瑣碎，實際上都牽動心理邊界與自我認同，容易讓原本就處於高壓狀態的人撐不住；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

精神科醫師洪敬倫表示，春節是「社會期待與情緒壓力高度集中的時段」，從除夕要回哪裡、紅包該包多少，到親戚間的關心與比較，看似瑣碎，實際上都牽動心理邊界與自我認同，容易讓原本就處於高壓狀態的人撐不住；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

〔記者羅碧／台北報導〕本週末即將進入農曆春節假期，團圓氣氛看似熱鬧，卻是不少人心理壓力急速升高的時刻。美國國家心理健康聯盟（NAMI）指出，節慶前夕約有64%的心理健康患者症狀加劇，近4成民眾出現焦慮、失眠等困擾。精神科醫師也觀察到，春節前後門診就診量常增加1-2成，憂鬱、恐慌與失眠患者容易在此時復發。

振芝心身醫學診所創院院長、精神科醫師洪敬倫表示，春節是「社會期待與情緒壓力高度集中的時段」，從除夕要回哪裡、紅包該包多少，到親戚間的關心與比較，看似瑣碎，實際上都牽動心理邊界與自我認同，容易讓原本就處於高壓狀態的人撐不住。

●雷區1：除夕回誰家？婚後團聚成兩難

診間常見年輕夫妻在婚後面臨團聚兩難：兩邊都是各自熟悉的家，除夕、過年該回誰家？洪敬倫建議，雙方應以「夫妻新家庭」為單位思考，找到適合彼此的安排。除了傳統的回夫家模式以外，輪流制、各自回家圍爐，或是一起找家餐廳吃飯也是新型態團聚形式。洪敬倫表示，事前溝通好方案，就能避免除夕夜臨時爭執，讓團圓時光更溫馨。

●雷區2：年節家務，勞動無人看見

大掃除、備辦年貨、整理家務，這些高強度的體力與情緒勞動，過往常落在家庭照顧者、媳婦、長女身上。洪敬倫建議家人彼此討論分工，讓每位成員共同參與準備過程，本身就是最好的團聚方式。他也強調，過年不必樣樣到位，告訴自己夠好就好，能有效減少焦慮。

●雷區3：紅包壓力，祝福變負擔

紅包不只是支出，更是心理壓力來源。許多民眾會擔心失禮、被比較。洪敬倫建議，紅包本質是祝福而非評價標準，可與伴侶商量可負擔的總額，清楚告訴自己這是能力範圍內的心意，放下對他人評價的過度在意。

●雷區4：人多易焦躁，情緒容易失控

節慶場合熱鬧歸熱鬧，卻也常讓某些人感覺被壓迫。精神科臨床觀察發現，部分人對聲光與人際刺激較敏感，春節人潮密集可能加劇焦慮與疲憊感，甚至出現恐慌症狀。洪敬倫建議，允許自己中途離席、去買飲料、走走透氣都是自我保護的健康方式，不會不合群。

●雷區5：作息混亂，「腦疲勞」悄悄上門

洪敬倫特別提醒，許多人忽略作息混亂對大腦的長期影響。過年熬夜打牌、追劇，作息大亂，結果開工後出現注意力不集中、記憶力下降、情緒煩躁等腦疲勞症狀。

他建議，睡眠要穩定，適度安排戶外活動、曬太陽、散步，讓身心都能好好休息，也可透過簡易的腦疲勞自我檢測指標（腦疲勞問卷），若出現3項以上症狀，持續超過2週，建議尋求專業協助。

●持續感到疲倦，即使休息也無法恢復。

●注意力難以集中，容易分心。

●記憶力明顯下降。

●情緒起伏大，容易煩躁或低落。

●對原本有興趣的事提不起勁。

●睡眠品質變差，多夢或淺眠。

洪敬倫強調，滿足所有人的期待既不可能也無必要，「照顧好自己的身心狀態，才是對家人最好的祝福。」春節團圓之餘，也別忘了替自己的心理健康留一個位置。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中