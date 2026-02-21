健康網》出遊慎防「經濟艙症候群」醫談機上保命3招

不少人在年節間搭飛機出國玩，但長時間坐著恐引發「經濟艙症候群」。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕不論搭機出國玩或是搭乘高鐵或台鐵返鄉，甚至是打牌或看電影，免不了長時間坐著。台中富足診所院長、心臟外科醫師楊智鈞在臉書粉專「俠醫楊智鈞 - 富足診所血管職人」警示，小心「經濟艙症候群」來掃興！別讓單腳腫脹、血栓毀了你的假期。

俠醫傳授機上保命3招：

1.多喝水、少喝酒與咖啡等刺激物。

2.每小時起身動一動，作簡單地原地體操。

3.穿著醫療級彈力襪。可以加壓幫助血液回流、減少下肢腫脹

建議，適當服用魚油有助於抗發炎，保持血流順暢。同時建議坐在靠走道座位，時間到了就隨時起身。並且提醒應穿著寬鬆衣物，讓雙腳深呼吸；不要穿緊身褲。

楊智鈞提醒，高風險族群包含心血管病史、肥胖、年長者與孕婦，建議出發前先諮詢醫師。

