自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 運動復健

健康網》出遊慎防「經濟艙症候群」醫談機上保命3招

2026/02/21 19:02

不少人在年節間搭飛機出國玩，但長時間坐著恐引發「經濟艙症候群」。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

不少人在年節間搭飛機出國玩，但長時間坐著恐引發「經濟艙症候群」。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕不論搭機出國玩或是搭乘高鐵或台鐵返鄉，甚至是打牌或看電影，免不了長時間坐著。台中富足診所院長、心臟外科醫師楊智鈞在臉書粉專「俠醫楊智鈞 - 富足診所血管職人」警示，小心「經濟艙症候群」來掃興！別讓單腳腫脹、血栓毀了你的假期。

俠醫傳授機上保命3招：

1.多喝水、少喝酒與咖啡等刺激物。

2.每小時起身動一動，作簡單地原地體操。

3.穿著醫療級彈力襪。可以加壓幫助血液回流、減少下肢腫脹

建議，適當服用魚油有助於抗發炎，保持血流順暢。同時建議坐在靠走道座位，時間到了就隨時起身。並且提醒應穿著寬鬆衣物，讓雙腳深呼吸；不要穿緊身褲。

楊智鈞提醒，高風險族群包含心血管病史、肥胖、年長者與孕婦，建議出發前先諮詢醫師。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中