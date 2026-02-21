限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康網》出遊慎防「經濟艙症候群」醫談機上保命3招
〔健康頻道／綜合報導〕不論搭機出國玩或是搭乘高鐵或台鐵返鄉，甚至是打牌或看電影，免不了長時間坐著。台中富足診所院長、心臟外科醫師楊智鈞在臉書粉專「俠醫楊智鈞 - 富足診所血管職人」警示，小心「經濟艙症候群」來掃興！別讓單腳腫脹、血栓毀了你的假期。
俠醫傳授機上保命3招：
1.多喝水、少喝酒與咖啡等刺激物。
2.每小時起身動一動，作簡單地原地體操。
請繼續往下閱讀...
3.穿著醫療級彈力襪。可以加壓幫助血液回流、減少下肢腫脹
建議，適當服用魚油有助於抗發炎，保持血流順暢。同時建議坐在靠走道座位，時間到了就隨時起身。並且提醒應穿著寬鬆衣物，讓雙腳深呼吸；不要穿緊身褲。
楊智鈞提醒，高風險族群包含心血管病史、肥胖、年長者與孕婦，建議出發前先諮詢醫師。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
發燒新聞
網友回應