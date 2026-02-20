自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》白色食物能美白？中醫建議做2事

2026/02/20 18:17

不少人以為喝白色的牛奶與豆漿能夠美白。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

不少人以為喝白色的牛奶與豆漿能夠美白。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕不少人以為吃點白色的食物就能美白，像是牛奶或豆漿。真是如此嗎？翰醫堂中醫診所在臉書粉專表示，關於「變白」的飲食迷思，其實很多人都誤會了！與其跟風補，不如先搞懂成分在幫皮膚做什麼。

牛奶、豆漿是白色食物，喝了能美白？翰醫堂中醫診所表示，很多人聽過「白色食物可以美白」的說法，但從營養成分來看，牛奶與豆漿的重點其實在於蛋白質含量高、富含多種維生素與礦物質。

翰醫堂表示，我們的皮膚基底主要由膠原蛋白構成，而膠原蛋白的原料，正是「蛋白質」。補充牛奶、豆漿有助提供膠原蛋白的合成原料，讓皮膚看起來較有支撐感、較澎潤。但要提醒的是：它們並沒有直接的「美白」作用喔！

另外，檸檬的關鍵成分是維生素C。它在體內扮演的角色是：協助抑制黑色素形成、參與肌膚修復與抗氧化。長期、適量補充維生素C，對於膚色明亮度的維持，確實是有幫助的，但同樣不是短期就能「快速變白」的效果。

最後翰醫堂中醫診所總結：

牛奶、豆漿：補充蛋白質：幫助皮膚結構與彈性。

檸檬水：補充維生素 C：有助減少黑色素累積。

美白不是單一食物決定，而是長期生活與飲食累積：與其追求立刻變白，不如先把「吃對、吃穩」這件事做好。

