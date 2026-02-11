健康網》肯德基蛋塔電池 專家：若微波恐瞬間起火 3禁忌別做

高雄的肯德基蛋塔底部有一顆碳鋅電池，員工於作業時，不慎掉落計時器，導致電池掉入其中。「消防神主牌」表示，還好消費者及時發現，不然經高溫烘烤後，可能出現漏液，若再將蛋塔拿去微波恐起火燒壞。圖非問題蛋塔。（記者李惠洲攝）

〔健康頻道／綜合報導〕肯德基蛋塔底部有一顆碳鋅電池，購買者差點不查，直接拿去微波爐加熱，幸好即時因好 奇，看了底部才發現異狀。根據「消防神主牌」衛教資料指出，幸好沒有放進爐中，要不然微波遇到金屬會產生反射和電流，接著就是「霹哩啪啦」的閃電秀，然後微波爐就燒了。

這起事件發生在高雄市肯德基分店，據衛生局指派人員至現場勘驗，原料並無異狀，但在查看作業區監視畫面時發現，員工於製作蛋塔期間計時器不慎掉落至尚未烘烤之蛋塔盤內，導致電池彈入蛋塔內。

根據國家環境研究院的衛教資料指出，這類電池需低溫保存，高溫下會有漏液的危險；「消防神主牌」指出，裡面滿滿的鈷、鎳、錳等重金屬，還有腐蝕性的電解液，一旦這些物質外洩，對呼吸道、皮膚都是傷害，對環境更是永久的污染。

在社群上也很不少網友質疑，「電池怎麼沒炸開？」不過，也有人回應，碳鋅電池非鋰電池不會直接炸開，但碳鋅電池經高溫應該有電解液外液情況，若不知情的購買者再放進微波爐，可能在加熱過程起火。

至於將電池放進微波爐中，真的是令人捏把冷汗，「消防神主牌」表示，微波爐的加熱原理是讓水分子震動生熱。有3個禁忌，千萬勿放進微波爐中：

●帶殼的生蛋：

因生雞蛋內含水分，加熱時會產生大量蒸氣。但蛋白凝固後結構很緻密，蒸氣被封在裡面無處可逃，壓力鍋效應就在這小小的蛋裡發生。

當你拿出來咬下去（或是用筷子戳）的那一瞬間，壓力釋放，高溫蒸氣和蛋黃就會瞬間噴發。因此，想熱蛋，請切半、或戳破它，給蒸氣一個出口。

●金屬與錫箔紙：

錫箔紙、或是像「鐵絲」一樣的包裝封條，甚至是盤子上精緻的「金邊」。微波遇到金屬會產生反射和電流，接著就是「霹哩啪啦」的閃電秀，然後微波爐就燒了。

●密封的容器、保鮮膜：

沒有開孔的保鮮盒，或是保鮮膜包得死死的湯。

加熱後空氣膨脹，如果你不想清理炸得滿天飛的湯汁，請記得留個縫隙。

