健康網》你是真敏感還是亂保養？醫：別亂用保養品實驗

2026/02/19 10:29

皮膚科醫師宋奉宜提醒，選用保養品時，避免只聽其他人說「這很好用」，就買來用。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕在這個人人保養、處處醫美的時代，「敏感肌」彷彿成了流行病。每逢換季臉就泛紅、換個保養品就起疹子？於是你認定自己膚質敏感，開始瘋狂搜尋標榜「溫和」的昂貴產品，或是奔波醫美求救。但是，你有沒有想過這種「敏感」究竟是天生「膚質」，還是被長期錯誤保養給弄壞「膚況」？

中華民國美容醫學醫學會常務理事、皮膚科醫師宋奉宜表示，《皮膚科學時報》（Dermatology Times）的專題報導直指盲點：「敏感肌」雖是熱門關鍵字，在科學上卻缺乏客觀定義。若沒有科學證據支撐，所有的保養與治療，其實都像是在賭博。

為什麼敏感肌這麼難搞？因為「感覺」並不可靠

宋奉宜指出，臨床門診棘手的並非青春痘或乾癬這類一眼即知的疾病，而是那些「看起來沒什麼，患者卻覺得很不舒服」的模糊狀態。舉例來說：當你覺得臉部悶熱搔癢，照鏡子時卻只見輕微泛紅；就診時若缺乏量化工具，醫師只能依賴患者主觀描述：「我覺得熱熱的、刺刺的」。這種「感覺」無法被量化，對診斷與治療是沒有幫助的。

無法量化的困境導致向下螺旋：模糊的診斷使得治療只能反覆盲測。如果是為了追求抗痘或美白速效，沉迷於A酸、果酸或高濃度A醇等煥膚成分的患者，雖出現短期效果，卻因為高刺激風險使皮膚屏障反覆刺激後崩解，耐受力直線下降，最終連清水洗臉都成酷刑。這種保養後的敏感膚況，其實是使用者親手造成的傷害。

看不見不代表沒受傷：科學儀器揭露微觀真相

過去，醫師只能靠肉眼判斷與記憶比對；現在，科技讓我們能「看見真相」。宋奉宜引用台大醫院皮膚部朱家瑜教授團隊的研究文獻，利用非侵入性膠帶撕取法結合「原子力顯微鏡（AFM）」，揭開了奈米等級的皮膚祕密。結果顯示即使肉眼看起來正常的皮膚，其微觀結構可能早已紊亂！也就是說「潛在發炎」與「屏障受損」往往發生在肉眼可見的紅腫之前。

這項發現與前述國際期刊的皮膚科醫師論調不謀而合：我們不能再只憑「感覺」或「肉眼」保養。那些「感覺不對」卻「看起來沒事」的灰色地帶，正是皮膚發出的微弱求救訊號。如果能夠透過微觀證據捕捉並且修正，我們才有機會避開這樣的風險。

敏感是天生膚質，還是累積傷害後的膚況？

針對「敏感肌多半非天生」觀點，宋奉宜醫師根據多年臨床監測指出，絕大多數自認敏感肌者，確實是「累積性刺激性皮膚炎」。

皮膚就像肝腎等器官，本來就有代謝極限。請記住毒理學基本觀念：「劑量決定毒性」。無論廣告宣稱成分多天然溫和，只要劑量過高、頻率過密，超過代謝負荷，這些保養成分就會在器官內累積，轉化為傷害皮膚的刺激原。

因此，宋奉宜醫師強烈建議：面對敏感肌困擾，別再當「神農氏」盲目試錯。我們應該像是心電圖追蹤心臟病，以超音波紀錄肝硬化一樣，利用皮膚鏡等顯微影像工具，對皮膚進行長期記錄。透過比對治療前後的肌膚紋理變化，客觀判斷目前的處置是在幫助自我修復，還是暫時的藥物壓制。

給迷惘的你：三個科學保養的務實建議

當你懷疑自己是敏感肌時，請冷靜參考以下建議：

先診斷，再保養：不要一發現臉癢就急著買新產品。在沒有客觀檢測確認膚況前，隨意疊加成分都可能是壓垮駱駝的最後一根稻草。別問「我該買什麼」，先問「我的皮膚怎麼了」。

別把「刺痛」當「有效」：別誤信「好轉反應」或「排毒」的說法。持續而不波動改善的刺痛泛紅往往是受傷警訊。如果追蹤影像顯示皮膚的顯微結構一直是惡化趨勢，這樣就不會是修復過程，而是累積性的傷害。

選擇「有證據」的照護方式：科學保養一定經得起長期追蹤比對。請選擇願意為你紀錄膚況、拿出影像證據比對變化的治療方式。只有看到皮膚結構真實進步，才能避免不可逆的爛臉危機。

宋奉宜總結，「敏感肌」不該是讓你無助的標籤，也不該是廠商行銷的藉口。保養成分會真實影響生理機能，這是一門嚴謹的科學。放下「聽說很好用」的盲從，拾起「眼見為憑」的科學精神。只要願意理解刺激與劑量的關係，善用現代醫學的監測工具，你就能擺脫焦慮，找回通往健康肌膚的真實路徑。

