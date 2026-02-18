自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》5色蔬果「防護密碼」植化素護健康

2026/02/18 18:17

營養師曾建銘提醒，蔬果含有植化素，對健康幫助極大。示意圖。（圖取自freepik）

營養師曾建銘提醒，蔬果含有植化素，對健康幫助極大。示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕春節年菜不是吃魚就是吃零食，也該吃點蔬果了。李氏聯合診所營養師曾建銘​在臉書粉專「吃對營養所｜建銘營養師」分享，蔬果不只是補維他命而已，它們的顏色，其實藏著植物的「防護密碼」：植化素（Phytonutrients）。這些天然色素是植物對抗陽光、氧化與外在壓力的保護機制，而我們吃進去後，也能獲得這份防禦力，幫助身體中和自由基、減少發炎、維持細胞健康。

為什麼我們容易缺乏植化素？曾建銘說明，現代人外食多、蔬菜吃太少、常熬夜、用眼過度，自由基增加、植化素消耗得更快。久而久之，身體就容易疲勞、膚色暗沉、抵抗力變差。

各色蔬果代表的植化素與功效

紅色：茄紅素、花青素 → 抗氧化、護心血管、亮膚氣色。

橙色：β-胡蘿蔔素、橙黃酮 → 保護視力、強化免疫。

黃色：玉米黃素、類黃酮 → 抗藍光、促進代謝。

綠色：葉綠素、葉黃素、蘿蔔硫素 → 排毒護肝、平衡免疫。

紫色：花青素、白藜蘆醇 → 抗老化、促進循環、顧記憶。

白色：大蒜素、槲皮素 → 抗菌抗發炎、提升防護力。

黑色：花青素、多酚 → 抗自由基、延緩老化、補元氣。

營養師的三個彩虹飲食原則

每天五種顏色：讓餐盤越繽紛越好。

吃皮吃籽：植化素常藏在蔬果的皮與籽裡。

多樣輪替：一週內紅、橙、黃、綠、紫都要出現。

曾建銘提醒，植化素不是神奇藥丸，而是長期飲食習慣的累積。「想抗老、護眼、顧血管、提亮氣色，從今天開始讓餐盤變成彩虹吧！」

