健康 > 抗老養生 > 減重塑身

健康網》年假放9天也不怕 營養師教你過年前這樣吃

2026/02/11 19:13

別讓過完年補子拉不上去，營養師何沂霖建議，過年前2-3天可以逐步做4件事；圖為情境照。（圖取自freepik）

別讓過完年補子拉不上去，營養師何沂霖建議，過年前2-3天可以逐步做4件事；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕馬年腳步愈來愈近了，即將面對聚餐高峰期，營養師何沂霖建議，過年前2-3天可以逐步做4件事，不讓你過年養出3公斤的肥肉。

何沂霖在臉書分享，過年前開始前置準備，不然褲子又變緊，9天年假結束又可以回到原來軌道，也別一直想著吃，與親友多去戶外走動，參加活動，也有助於瘦身一下。以下4件事都到位，年後不會胖一圈：

●過年前2-3天減少碳水的攝取：
減少碳水攝取，會降低我們身體的肝醣儲存量，有點像是先幫身體挪一點空間出來，這樣在過年時，也不會因為吃比平常多一些，就馬上儲存成脂肪。飲食以蛋白質、蔬菜為優先，奶類跟水果也都可以先減量或不吃。

早餐：2顆雞蛋＋無糖豆漿
午、晚餐:魚/雞肉＋ 2-3種拳頭大蔬菜

●過年期間都吃，但不過量：
年夜飯的大魚大肉、各種青菜、海鮮、肉都放心吃。只要記住一件事，對於油炸、勾芡、糖醋等，少吃一點就好。正餐後想來點甜年糕、發糕，建議可以跟家人共享一份，享受但不過度。

●走春當作運動：
過年就別想說要去健身房大運動1個小時，過年期間人變得懶懶的很正常，只要比躺著完全不動多動一點就很棒了，年前去逛年貨大街、跟親友走春，都是有益身心活動。

●2公斤當作標準：
雖然叫大家過年量體重有點殘忍，但是短期內增加的2公斤大部分是肝醣+水分，只要稍微控制一下，體重很快就回來，但超過2公斤，吃進去的東西更容易變成脂肪。如果發覺已經2公斤，可以增加活動或者再做一天前面提到的低碳水飲食。

