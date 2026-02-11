自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

呼吸道疾病好發期 台南部立胸腔病院除夕到初五都有開診

2026/02/11 16:03

除夕到初五，胸腔病院仍有開診，守護民眾健康。（胸腔病院提供）

除夕到初五，胸腔病院仍有開診，守護民眾健康。（胸腔病院提供）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕今年農曆春節假期較長，為確保民眾仍能順利就醫，衛生福利部胸腔病院宣布自除夕到大年初五，每天都有門診，服務全面不中斷，守護民眾健康，讓團圓時刻更安心。

院長黃紹宗說，農曆春節進入倒數，一些醫療機構屆時會因應假期調整服務時間，而胸腔病院除夕到初五都不打烊，每天開診，由專業團隊輪值，提供呼吸道、一般內科的照護，以及相關諮詢等，陪伴民眾健康、安心過好年。

除夕到初五，胸腔病院仍有開診，由專業醫療團隊提供服務。（胸腔病院提供）

除夕到初五，胸腔病院仍有開診，由專業醫療團隊提供服務。（胸腔病院提供）

黃紹宗表示，正值呼吸道疾病好發，加上返鄉與旅遊人潮增加，醫療需求不容忽視，該院為善盡社會責任，特別規劃春節門診服務，民眾不必擔心連假期間無處尋求專業協助。

胸腔病院公告，年假的服務時間是1月17日（除夕）至1月22日（初五），服務對象為呼吸道症狀、慢性病追蹤的病人，以及一般就醫民眾，可採現場、電話預約，或透過官網線上等方式掛號。

黃紹宗也溫馨提醒，春節期間仍要落實衛生習慣，出入人潮擁擠場所時，建議佩戴口罩，並維持規律作息與均衡飲食，該院也將持續堅守醫療第一線，成為民眾最穩定、可靠的健康後盾。

