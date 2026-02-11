改善背痛新曙光！ 研究發現荷爾蒙療法可緩解慢性背痛

研究發現，基於荷爾蒙的療法可透過阻止脊椎受損區域內疼痛相關神經的異常生長來緩解慢性背痛。圖為示意圖。（擷自Shutterstock）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕下背痛（LBP）是全球常見的健康問題之一，它影響著各個年齡層的人群，並給醫療保健系統帶來巨大壓力。美國1項研究發現，基於荷爾蒙的療法可透過阻止脊椎受損區域內疼痛相關神經的異常生長來緩解慢性背痛。此研究發表在《骨骼研究》期刊上。

根據科學網站《SciTechDaily》報導，副甲狀腺素 （PTH） 由副甲狀腺自然分泌，對控制鈣平衡和維持健康骨骼代謝至關重要。人工合成的PTH已用於治療骨質疏鬆症。早期研究表明，這些療法可能還能減輕與骨損傷相關的疼痛，但其潛在生物機制尚未完全明確。

為了探討此問題，美國約翰霍普金斯大學醫學院骨科肌肉骨骼研究中心克萊恩（Janet L. Crane）博士領導的研究團隊，對3種不同的鼠模型進行實驗。這些模型分別反映了脊椎退化的3個驅動因素，即老化、手術引起的不穩定性和遺傳易感性。

研究團隊利用這些模型研究退化性變化如何同時影響骨骼結構和神經生長。研究人員每日給小鼠注射PTH，療程從2週到2個月不等，而對照組則接受無效治療。隨後研究團隊利用高解析度成像技術分析脊髓組織，並評估動物對壓力、熱刺激和運動的反應。

在接受PTH治療的1到2個月內，小鼠的椎體終板（脊髓椎間盤與椎骨之間的連接部分）出現顯著改善。終板變得更加緻密，結構也更加穩固。這些物理變化伴隨著功能上的改善，接受治療的小鼠能更舒適地承受壓力，也比未接受激素治療的小鼠表現出更高的活動水平。

研究團隊還檢查了脊髓組織內的神經纖維。在退化性疾病中，痛覺神經經常擴散到正常情況下不存在的區域，這會加劇疼痛敏感性並導致不適感。檢查表明，PTH治療顯著減少這些異常神經纖維的數量。

研究團隊透過進一步的實驗，闡明此效應背後的生物學機制。PTH活化了成骨細胞（負責骨骼建構的細胞），促使它們釋放一種名為Slit3的蛋白質。這種蛋白質起到定向訊號的作用，阻止神經纖維長入脊椎的脆弱區域。

當神經細胞在Slit3存在的情況下生長時，其生長受到限制，產生的突起較短且侵入性較小。但當小鼠成骨細胞中的Slit3基因被敲除後，PTH治療不再能抑制神經生長或緩解疼痛相關反應。

另外研究人員還發現1種名為FoxA2的調節蛋白，它在PTH存在時參與活化Slit3的生產，有助於解釋荷爾蒙訊號如何影響神經活動。

研究團隊表示，雖然此研究是在動物模型上進行的，但其結果或許可解釋為什麼一些接受PTH療法的骨質疏鬆症患者背痛症狀有所減輕。研究人員強調，在將這些結果轉化為臨床應用之前，仍需進行人體研究。

