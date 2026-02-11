健康網》淘汰舊手機別再囤 消防員示警：鋰電池正在「慢性自爆」恐釀災

舊手機、3C用品中有鋰電池，臉書專頁「消防神主牌」指出，別以為放電後就安全，它根本就是封裝好的「化學毒氣包」。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕即將要過年了，家家戶戶都在大掃除，消防員提醒，舊手機、舊相機，還有一堆不知道接頭該插哪裡的行動電源等，不要再囤積起來，裡面有滿滿的鈷、鎳、錳等重金屬，還有腐蝕性的電解液，對身體只有百害。

臉書專頁「消防神主牌」發文分享，台灣人有一種美德叫做惜物，覺得東西只要沒壞，就應該留著以備不時之需。那些舊3C產品內的鋰電池，不是陳年老酒，它不會越放越香，它只會越放越毒。

「消防神主牌」表示，鋰電池從出廠的那一天開始，電池內部的化學反應就在走向死亡。不管你有沒有使用它，那個「保存期限」都在倒數。

消防單位也一直強調，電池過期了就要丟。因為鋰電池內部的電解液，隨著時間推移會分解產生氣體，這就是為什麼舊電池會膨脹。更致命的是，老化的電池內部會生成一種尖銳的結晶，叫做鋰枝晶。這些結晶就像是從內部生長出來的刺，會刺穿正負極之間的絕緣層。

最可怕的是，一旦絕緣層破了，就是內部短路，接著就是高熱和起火。

這一切化學變化都在你看不到的電池殼裡面悄悄進行。等到它燒起來的那一刻，通常都是毫無預警的。

有人認為，那些鋰電池都已經放電了，應該很安全，「消防神主牌」指出，雖然完全放電後的起火機率降低，但別忘了，鋰電池本質上就是一個封裝好的化學毒氣包。尤其裡面滿滿的鈷、鎳、錳等重金屬，還有腐蝕性的電解液。

「消防神主牌」也提到，舊電池的外殼容易鏽蝕，一旦這些物質外洩，對家人的呼吸道、皮膚都是傷害，對環境更是永久的污染。因此，建議趁著大掃除，翻翻你的抽屜，把那些捨不得丟的電子垃圾整理出來。拿到超商或資源回收站的廢電池回收筒，這才是對家人安全最大的保障。

