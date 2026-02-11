圍爐年菜「連吃好幾天」 錯誤復熱恐把細菌吃下肚

食藥署提醒，春節處理食材、菜餚，務必落實5要2不原則。（食藥署提供）

〔記者林志怡／台北報導〕農曆春節將至，家家戶戶團圓圍爐，共享一桌好菜，但年節期間備餐量大，接下來幾天恐怕得連吃好幾天剩飯。食藥署簡任技正周珮如提醒，沒吃完的年菜應在2小時內放入冷藏或冷凍，復熱的溫度則必須達到攝氏70度以上，才能消滅多數病原微生物，否則反而會增加食物中毒風險。

周珮如指出，許多家庭在年節期間都會準備大量年菜，也造成接下來幾天都要隔餐復熱食用的情況，但若保存或加熱方式不當，將增加食品中毒風險，尤其食品長時間處於攝氏7至60度的「危險溫度帶」，細菌容易快速繁殖，甚至產生毒素。

請繼續往下閱讀...

因此，周珮如建議，未食用完畢的年菜，應於2小時內放入冰箱冷藏或冷凍，避免細菌滋生及毒素生成，且再次食用前，應將食物加熱至中心溫度達攝氏70度以上，以有效消滅大多數病原微生物，同時也建議民眾，未食用完的菜餚可以分裝開來，避免重複加熱，降低反覆進出危險溫度帶的風險。

周珮如也提醒，民眾務必落實「洗、鮮、分、熱、存」5要原則，如廁後、備餐及用餐前，務必使用肥皂清洗手部，並重點清潔加強手指、指甲等容易藏污納垢及細菌病毒的部位，避免間接感染病原。

此外，周珮如說，食材來源若不新鮮，受到微生物污染，加上加熱不完全，將大幅增加食品中毒風險，備餐時生、熟食材及其使用之刀具、砧板應分開處理與存放，避免交叉污染，牡蠣、蛤蠣等雙殼貝類容易蓄積諾羅病毒，因此開殼後，應持續加熱3至5分鐘再食用，避免中毒。

周珮如強調，年節期間也應避免採食不明動植物，包含野菜、菇類、不明魚貝類、頭足類（章魚）等，也不要贈送、收受來路不明之動植物，以免中毒，另山泉水可能含有細菌、病毒、寄生蟲及蟲卵，或野生動物的排泄物，更可能存在即使煮沸也難去除的重金屬或農藥等污染物，切勿飲用。

食藥署呼籲，春節團圓的幸福關鍵，不僅在於佳餚豐盛，更在於正確的食品安全與衛生觀念。只要確實做好保存、復熱與清潔管理，就能在馬年安心享用美食，讓團圓時光更加放心圓滿。

