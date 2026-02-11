情人節怕表現失常？ 中醫點名男人「硬不起來」3警訊

中醫師章晉瑋提醒，若出現勃起困難、硬度不足或不夠持久，往往不只是心理緊張，而是身體狀態發出的警訊，切勿輕忽；示意圖。（圖擷取自shutterstock）

〔記者羅碧／台北報導〕情人節將至，不少男性除了準備浪漫行程，也開始擔心親密時刻能否順利表現。宏怡中醫診所院長章晉瑋提醒，若出現勃起困難、硬度不足或不夠持久，往往不只是心理緊張，而是身體狀態發出的警訊。從中醫觀點來看，男性性功能與肝腎氣血密切相關，臨床常見問題多與壓力、腎虛與濕熱3大體質失衡有關。

章晉瑋指出，中醫認為「肝主疏泄、腎主生殖」，情緒與精氣狀態會直接影響性功能。長期工作壓力大或情緒鬱悶，容易導致肝氣鬱結，使氣血運行受阻，臨床常見煩躁易怒、胸脅不適，勃起時硬度不足。隨著年齡增長或長期過勞，腎陽逐漸虛弱、命門火力下降，患者多伴隨腰膝痠軟、畏寒肢冷，容易出現勃起無力與持久度下降。若平時飲食油膩、體重過重，濕熱易積於下焦，影響血脈運行，常見口苦、小便偏黃，即使能勃起，也難以維持硬度。

臨床觀察顯示，勃起困難、硬度不足與不夠持久，往往不是單一問題，而是交錯出現的複合型困擾。章晉瑋舉例，腎虛體質初期可能僅表現為硬度下降，後續因精關不固影響持久度；若再加上高度壓力，肝氣鬱結加重，勃起困難情況更為明顯。

他也提醒，糖尿病、高血壓等慢性病患者，因血管彈性與血流狀況受影響，更容易同時出現硬度與持久度下降，風險相對較高。

在治療策略上，章晉瑋表示，西醫藥物可在短時間內改善勃起反應，協助患者重建信心；中醫則透過辨證論治，從補腎陽、疏肝氣與養氣血著手，調整體質根本。臨床上會依不同體質選用中藥，並搭配針灸促進氣血循環，有助提升勃起硬度與穩定度。中西醫並行，可在症狀改善與體質調理之間取得平衡，讓治療效果更全面。

至於日常保養，章晉瑋建議，飲食可適量攝取黑豆、黑芝麻、桑葚補養腎精，羊肉、核桃、韭菜溫補腎陽，同時減少辛辣油膩與生冷食物，以免助長濕熱。

穴位按摩方面，關元穴位於肚臍下約3寸處，可溫補腎氣；腎俞穴位於腰部、第2腰椎下方旁開約一個半手指寬的位置，有助強化腎功能；三陰交穴位於內踝尖向上約三寸、脛骨內側後緣，能調和氣血。

關元穴位於肚臍下約3寸處，可溫補腎氣。（資料照）

三陰交穴位於內踝尖向上約三寸、脛骨內側後緣，能調和氣血。（資料照）

每穴每日揉按約5分鐘至局部溫熱，早晚各1次，有助維持勃起硬度與持久度；規律運動、充足睡眠、戒菸限酒與壓力調適，同樣是穩定性功能的重要基礎。

章晉瑋提醒，許多男性一出現性功能狀況，便急著尋求立刻見效的方法，反而忽略背後的體質問題。中醫治療講求循序漸進，臨床常見就診族群為30至50歲壓力大的上班族或體力下滑的中壯年男性，初期多先改善睡眠與疲勞狀態，再逐步回復硬度與持久度。若能理解治療需要時間，並配合作息調整與伴侶支持，中西醫搭配治療有助降低復發風險，也更有機會真正找回穩定的親密品質。

