自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

情人節怕表現失常？ 中醫點名男人「硬不起來」3警訊

2026/02/11 12:29

中醫師章晉瑋提醒，若出現勃起困難、硬度不足或不夠持久，往往不只是心理緊張，而是身體狀態發出的警訊，切勿輕忽；示意圖。（圖擷取自shutterstock）

中醫師章晉瑋提醒，若出現勃起困難、硬度不足或不夠持久，往往不只是心理緊張，而是身體狀態發出的警訊，切勿輕忽；示意圖。（圖擷取自shutterstock）

〔記者羅碧／台北報導〕情人節將至，不少男性除了準備浪漫行程，也開始擔心親密時刻能否順利表現。宏怡中醫診所院長章晉瑋提醒，若出現勃起困難、硬度不足或不夠持久，往往不只是心理緊張，而是身體狀態發出的警訊。從中醫觀點來看，男性性功能與肝腎氣血密切相關，臨床常見問題多與壓力、腎虛與濕熱3大體質失衡有關。

章晉瑋指出，中醫認為「肝主疏泄、腎主生殖」，情緒與精氣狀態會直接影響性功能。長期工作壓力大或情緒鬱悶，容易導致肝氣鬱結，使氣血運行受阻，臨床常見煩躁易怒、胸脅不適，勃起時硬度不足。隨著年齡增長或長期過勞，腎陽逐漸虛弱、命門火力下降，患者多伴隨腰膝痠軟、畏寒肢冷，容易出現勃起無力與持久度下降。若平時飲食油膩、體重過重，濕熱易積於下焦，影響血脈運行，常見口苦、小便偏黃，即使能勃起，也難以維持硬度。

臨床觀察顯示，勃起困難、硬度不足與不夠持久，往往不是單一問題，而是交錯出現的複合型困擾。章晉瑋舉例，腎虛體質初期可能僅表現為硬度下降，後續因精關不固影響持久度；若再加上高度壓力，肝氣鬱結加重，勃起困難情況更為明顯。

他也提醒，糖尿病、高血壓等慢性病患者，因血管彈性與血流狀況受影響，更容易同時出現硬度與持久度下降，風險相對較高。

在治療策略上，章晉瑋表示，西醫藥物可在短時間內改善勃起反應，協助患者重建信心；中醫則透過辨證論治，從補腎陽、疏肝氣與養氣血著手，調整體質根本。臨床上會依不同體質選用中藥，並搭配針灸促進氣血循環，有助提升勃起硬度與穩定度。中西醫並行，可在症狀改善與體質調理之間取得平衡，讓治療效果更全面。

至於日常保養，章晉瑋建議，飲食可適量攝取黑豆、黑芝麻、桑葚補養腎精，羊肉、核桃、韭菜溫補腎陽，同時減少辛辣油膩與生冷食物，以免助長濕熱。

穴位按摩方面，關元穴位於肚臍下約3寸處，可溫補腎氣；腎俞穴位於腰部、第2腰椎下方旁開約一個半手指寬的位置，有助強化腎功能；三陰交穴位於內踝尖向上約三寸、脛骨內側後緣，能調和氣血。

關元穴位於肚臍下約3寸處，可溫補腎氣。（資料照）

關元穴位於肚臍下約3寸處，可溫補腎氣。（資料照）

三陰交穴位於內踝尖向上約三寸、脛骨內側後緣，能調和氣血。（資料照）

三陰交穴位於內踝尖向上約三寸、脛骨內側後緣，能調和氣血。（資料照）

每穴每日揉按約5分鐘至局部溫熱，早晚各1次，有助維持勃起硬度與持久度；規律運動、充足睡眠、戒菸限酒與壓力調適，同樣是穩定性功能的重要基礎。

章晉瑋提醒，許多男性一出現性功能狀況，便急著尋求立刻見效的方法，反而忽略背後的體質問題。中醫治療講求循序漸進，臨床常見就診族群為30至50歲壓力大的上班族或體力下滑的中壯年男性，初期多先改善睡眠與疲勞狀態，再逐步回復硬度與持久度。若能理解治療需要時間，並配合作息調整與伴侶支持，中西醫搭配治療有助降低復發風險，也更有機會真正找回穩定的親密品質。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中