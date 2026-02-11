自由電子報
健康 > 杏林動態

春節期間嘉市5家醫院開設「傳染病特別門診」

2026/02/11 11:50

春節期間嘉市衛生局呼籲民眾防疫不鬆懈，開心歡喜迎新年。（嘉市政府提供）

春節期間嘉市衛生局呼籲民眾防疫不鬆懈，開心歡喜迎新年。（嘉市政府提供）

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕農曆春節將至，嘉義市嘉基、聖馬爾定醫院等5家急救責任醫院，將於2月17日（年初一）至19日（年初三）啟動「傳染病特別門診」，提供分流就醫服務，讓民眾安心過好年。

市府衛生局表示，嘉基、聖馬爾定、中榮嘉義分院、衛福部嘉義醫院及陽明醫院，於初一至初三期間，每日開設2個不同時段傳染病特別門診，提供民眾便捷就醫服務。

其中，嘉基及聖馬爾定另有加開兒科專科門診，以照顧兒童健康需求；聖馬爾定、嘉義醫院及中榮嘉義分院則有加開胸腔內科專科門診，協助有呼吸道症狀的民眾即時獲得醫療照護。

衛生局呼籲民眾，春節期間務必做好手部衛生與咳嗽禮節，於人潮壅擠處戴口罩，如有發燒、咳嗽等類流感症狀，請在家休息減少外出，若出現呼吸困難、胸痛、意識改變等危險徵兆，應儘速就醫，並配合醫師指示服藥，以降低併發重症風險。

若出現輕微呼吸道症狀或腹瀉等情形，可多加利用傳染病特別門診，減少前往急診就醫的需求，不僅能有效分流急診人潮，也有助於降低交叉感染風險，請民眾安心過好年。

嘉市5家急救責任醫院於農曆春節初一至初三期間，每日開設2個不同時段傳染病特別門診。（嘉市政府提供）

嘉市5家急救責任醫院於農曆春節初一至初三期間，每日開設2個不同時段傳染病特別門診。（嘉市政府提供）

