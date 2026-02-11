研究：運動可顯著緩解憂鬱和焦慮 有望成為第一線干預措施

研究發現，跑步、游泳和跳舞等能提高心率的活動，可緩解憂鬱和焦慮症狀。（擷自freepik）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國和澳洲聯合進行的1項研究發現，跑步、游泳和跳舞等能提高心率的活動，可緩解憂鬱和焦慮症狀，具備成為第一線干預措施潛力。此研究發表在《英國運動醫學》期刊上。

根據科學網站《SciTechDaily》報導，來自澳洲詹姆斯庫克大學、迪肯大學、中央昆士蘭大學和美國南卡羅來納大學的研究人員，檢索了主要研究資料庫，尋找截至2025年7月以英文發表的隨機對照實驗的總結資料分析。這些實驗比較了運動與其他活動、安慰劑或無積極干預的效果。

研究團隊納入的研究，包括旨在改善身心健康的有計劃、有結構、重複且有目的性的體育活動。研究人員不管運動強度與頻率，將所有形式的運動都被納入考慮範圍。

對於憂鬱症，研究團隊綜述納入57項匯總數據分析，涵蓋800項獨立研究和5萬7930名年齡在10至90歲之間的參與者。參與者不是被臨床診斷為憂鬱症，就是有憂鬱症狀。運動方法被分為有氧運動、抗阻訓練（如力量訓練）、身心練習（包括瑜伽、太極和氣功）或混合計劃（結合多種運動形式）。

針對焦慮症，研究團隊分析了24項總結數據分析，涵蓋258項研究和1萬9368名年齡在18至67歲之間的參與者。運動類型採用相同框架進行分類，包括有氧運動、阻力運動、身心運動和混合運動。

研究團隊將所有數據結合起來後發現，運動對憂鬱症狀有中等程度緩解作用，對焦慮症狀也有輕微到中等程度緩解作用。其中18至30歲的年輕人和近期分娩的女性效果最為顯著。

研究團隊表示，所有運動類型都與憂鬱症狀和焦慮症狀改善相關。而有氧運動，尤其是在指導或團體環境下進行的有氧運動，對緩解憂鬱症狀的效果最為顯著。

研究團隊指出，這項薈萃分析提供了強有力的證據，表明運動能夠有效減輕所有年齡層的憂鬱和焦慮症狀，其效果與傳統的藥物或心理干預相當，甚至更勝一籌。

研究團隊補充，在傳統心理健康治療可能不太容易獲得或接受的情況下，實驗結果凸顯了運動作為第一線干預措施的潛力。

