自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

透視腸道菌》腸道內幹細胞是修復師 1腸菌成推手

2026/02/11 09:00

國立陽明交通大學醫學院 生理學科暨研究所/微菌叢研究中心吳莉玲老師及其研究團隊

國立陽明交通大學醫學院 生理學科暨研究所/微菌叢研究中心吳莉玲老師及其研究團隊

我們的腸道每天承受食物、藥物、甚至放療化療帶來的壓力，那麼腸道是怎麼修復的呢？答案之一是靠腸道裡的幹細胞（intestinal stem cells, ISCs）。但最近研究發現，有一種特別的腸道菌─Akkermansia muciniphila，竟然能直接幫助幹細胞加速腸道修復。

研究團隊用小鼠實驗，連續4週餵食Akkermansia muciniphila，並觀察腸道幹細胞的狀態與腸道細胞的分化。他們進一步測量腸道代謝物、分析類器官（organoids）的增長情況，並在小鼠接受放射線或甲氨蝶呤（methotrexate）損傷後，測試 Akkermansia是否能保護腸道。最後，他們還從健康人的糞便中分離出新的Akkermansia菌株，檢測其功能差異。研究發現: 餵食Akkermansia會加速Lgr5+腸道幹細胞的增殖，並促進潘氏細胞與杯狀細胞的分化。小腸與大腸都有相似的效果，顯示這是全腸道的現象。Akkermansia 讓盲腸中 醋酸與丙酸含量上升，而這些短鏈脂肪酸會透過G蛋白偶聯受體GPR41/43作用，促進腸道幹細胞功能。接受Akkermansia處理的小鼠，在放療或化療引起的腸道損傷後，腸道破壞明顯減輕。

透視腸道菌》腸道內幹細胞是修復師 1腸菌成推手

從健康人分離出的新菌株，甚至表現出更強的腸道修復能力。這項研究揭示了黏液降解菌 Akkermansia的一個新角色─不只是「清道夫」，更是「修復師」。它透過代謝短鏈脂肪酸，啟動腸道幹細胞與屏障細胞的再生能力。這意味著 Akkermansia 可能成為未來治療腸炎、放射線損傷、甚至癌症化療副作用的潛在益生菌候選者。

對我們日常來說，這提醒了兩件事：其一是腸道菌不是只有「幫消化」，它們還能決定腸道的修復速度與健康韌性。其二為培養好菌就是培養修復力：飲食中增加膳食纖維與發酵食品，有助於維持 Akkermansia 與其他益菌的活性，為腸道提供穩固的保護。隨著這項研究，我們看到「益生菌2.0」的潛力：不只是維持腸道菌平衡，而是精準選用能夠 刺激幹細胞修復 的特定菌株。或許未來醫生能針對癌症治療或慢性腸炎患者，開出一個「Akkermansia 益生菌處方」，幫助他們更快恢復腸道健康。（國立陽明交通大學醫學院 生理學科暨研究所/微菌叢研究中心吳莉玲老師及其研究團隊）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中