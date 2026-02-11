透視腸道菌》腸道內幹細胞是修復師 1腸菌成推手

國立陽明交通大學醫學院 生理學科暨研究所/微菌叢研究中心吳莉玲老師及其研究團隊

我們的腸道每天承受食物、藥物、甚至放療化療帶來的壓力，那麼腸道是怎麼修復的呢？答案之一是靠腸道裡的幹細胞（intestinal stem cells, ISCs）。但最近研究發現，有一種特別的腸道菌─Akkermansia muciniphila，竟然能直接幫助幹細胞加速腸道修復。

研究團隊用小鼠實驗，連續4週餵食Akkermansia muciniphila，並觀察腸道幹細胞的狀態與腸道細胞的分化。他們進一步測量腸道代謝物、分析類器官（organoids）的增長情況，並在小鼠接受放射線或甲氨蝶呤（methotrexate）損傷後，測試 Akkermansia是否能保護腸道。最後，他們還從健康人的糞便中分離出新的Akkermansia菌株，檢測其功能差異。研究發現: 餵食Akkermansia會加速Lgr5+腸道幹細胞的增殖，並促進潘氏細胞與杯狀細胞的分化。小腸與大腸都有相似的效果，顯示這是全腸道的現象。Akkermansia 讓盲腸中 醋酸與丙酸含量上升，而這些短鏈脂肪酸會透過G蛋白偶聯受體GPR41/43作用，促進腸道幹細胞功能。接受Akkermansia處理的小鼠，在放療或化療引起的腸道損傷後，腸道破壞明顯減輕。

請繼續往下閱讀...

從健康人分離出的新菌株，甚至表現出更強的腸道修復能力。這項研究揭示了黏液降解菌 Akkermansia的一個新角色─不只是「清道夫」，更是「修復師」。它透過代謝短鏈脂肪酸，啟動腸道幹細胞與屏障細胞的再生能力。這意味著 Akkermansia 可能成為未來治療腸炎、放射線損傷、甚至癌症化療副作用的潛在益生菌候選者。

對我們日常來說，這提醒了兩件事：其一是腸道菌不是只有「幫消化」，它們還能決定腸道的修復速度與健康韌性。其二為培養好菌就是培養修復力：飲食中增加膳食纖維與發酵食品，有助於維持 Akkermansia 與其他益菌的活性，為腸道提供穩固的保護。隨著這項研究，我們看到「益生菌2.0」的潛力：不只是維持腸道菌平衡，而是精準選用能夠 刺激幹細胞修復 的特定菌株。或許未來醫生能針對癌症治療或慢性腸炎患者，開出一個「Akkermansia 益生菌處方」，幫助他們更快恢復腸道健康。（國立陽明交通大學醫學院 生理學科暨研究所/微菌叢研究中心吳莉玲老師及其研究團隊）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法