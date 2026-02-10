高市公費流感疫苗剩最後1000劑 春節424家院所開特別門診

高市公費流感疫苗僅剩最後1000劑，春節連假前將用罄。（高雄市衛生局提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕114年度公費流感疫苗去年10月開打，高雄市衛生局指出，最後一批調配到貨僅餘約1000劑，預計春節前用罄，由於連假南來北往頻繁，呼籲高風險族群儘快於完成接種，以降低感染後的風險。

衛生局指出，剩餘的近千劑公費流感疫苗，目前合約院所均僅提供當日預約、隨到隨打，建議市民先查詢合約院所名單及庫存資訊，致電確認疫苗餘量後再前往接種。由於接種疫苗後約需2週才能產生足夠保護力，呼籲長者、幼兒及慢性病者等高風險族群，把握最後機會於年前完成接種。

此外，因應農曆春節連假期間民眾就醫所需，除了高市23家急救責任醫院全天候急診，除夕至初三期間，衛生局亦協調醫院46家、基層診所及衛生所計424家開設傳染病特別門診，可提供有疑似傳染病感染症狀民眾醫療服務，以及就醫民眾公費流感及COVID-19抗病毒藥物開立及調劑服務，合計開設1113診次涵蓋大旗山地區（旗山、美濃、六龜、甲仙、杉林、內門區）、原民3區。

衛生局提醒醫師，公費流感抗病毒藥劑擴大用藥措施，即日起至2月28日增列「有類流感症狀，且符合7類具流感高傳播族群」為使用對象，如遇病人符合公費流感抗病毒藥劑用藥條件，不需流感快篩，即可開立公費藥劑，以掌握治療黃金時間，降低重症風險。

