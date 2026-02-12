自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》過年懷舊零食試煉腸胃？ 中醫揭推荐零食

2026/02/12 07:36

農曆春節就快到，專家建議，民眾可以考慮滋補強身的黑芝麻糖與理氣消脹的陳皮梅等，至於油炸年糕，如果民眾容易上火，年節期間淺嚐就好。示意圖。（資料照）

農曆春節就快到，專家建議，民眾可以考慮滋補強身的黑芝麻糖與理氣消脹的陳皮梅等，至於油炸年糕，如果民眾容易上火，年節期間淺嚐就好。示意圖。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕農曆春節就快到，很多民眾準備買年節零食，對腸胃脆弱的人而言是場試煉。對於滿滿的懷舊零食，中醫師王大元建議，民眾可以考慮理氣消脹的陳皮梅、滋補強身的黑芝麻糖與健脾補中麥芽糖，但是仍要注意吃多會升高血糖，不宜久食過量。至於油炸年糕，如果民眾容易上火，年節期間淺嚐就好。

王大元於臉書專頁「元氣中醫師 王大元」發文指出，滿滿的懷舊零食，很像是一場腸胃的試煉。有些吃起來不討喜，對身體也不好，但有些就不一樣，反而會默默替身體收拾殘局。他進一步歸納推荐與不推荐的懷舊零食：

1.推荐懷舊零食

●陳皮梅，理氣消脹

陳皮辛苦溫，入脾肺經，理氣健脾化濕；梅子酸平，生津止渴。過年吃完油膩的食物 後來一顆陳皮梅，除了消食化積，也能緩解油膩感。

●黑芝麻糖，滋補強身

黑芝麻甘、平，入肝腎，中醫認為能補肝腎、益精血、潤腸燥、烏黑髮，常用於肝腎不足所致的頭暈目眩、鬚髮早白、腰膝痠軟。

●麥芽糖，健脾補中

麥芽糖性味甘溫，能補中益氣、健脾和胃、緩急止痛，在兵荒馬亂的年代，古人常用於脾胃虛寒、腹痛、食少乏力，並能調和藥性。但需注意現代人營養過剩，吃多反生濕熱、胃食道逆流和升高血糖，不宜久食過量

2.不推荐懷舊零食

●寸棗，油甜黏的綜合體

寸棗性味甘溫偏熱，會助濕生痰、傷及脾胃。高油高糖又黏牙，最容易胃腸脹氣、吞酸噯氣。

●油炸年糕，外熱內黏

年糕性味甘溫熱，油炸後更易礙脾生濕、助痰生熱。多食容易腹脹、消化不良、口乾泛酸、咽喉不適，也可能加重痰濕體質，如果你容易上火，年節期間淺嚐就好。

●蜜餞果乾，甜過頭

適量甜味能補益脾氣、緩和緊張，但甜過頭反傷脾胃。糖漬蜜餞的問題不在水果，而在「大量精製糖」過甜易生濕熱。濕熱上擾會出現喉嚨乾癢、痰黏、聲音沙啞；往外則影響皮膚，形成痘痘、粉刺或口腔潰瘍。

王大元總結，過年吃的是氛圍，理氣補益的留著慢慢吃，高油高糖的淺嚐即可。

