劍橋揭密腸道「神秘好菌」 健康的人肚子裡才有

劍橋大學最新研究發現，健康人士腸道內普遍存在神祕菌群「CAG-170」，扮演維持生態平衡的隱形守護者，而在肥胖或慢性病患體內則明顯較少。圖為腸道菌示意圖。（取自Freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕你以為腸道健康靠的是「吃對益生菌」？最新研究發現，真正的關鍵可能不在你吞了什麼，而是體內原本就有一群默默護航的「神秘好菌」。

英國劍橋大學團隊分析全球超過1.1萬人的腸道菌資料，發現一組代號「CAG-170」的菌群，在健康族群體內特別活躍，但在肥胖、腸炎等慢性病患身上卻明顯偏少。

據科技新聞網站《SciTechDaily》報導，這項發表於權威期刊《細胞宿主與微生物》（Cell Host & Microbe）的研究，比對了來自39個國家的腸道菌樣本。結果顯示一個清晰規律：完全沒有慢性疾病的人，體內 CAG-170 的比例普遍較高；反之，在肥胖、發炎性腸道疾病、甚至是慢性疲勞症候群患者身上，這群細菌幾乎消聲匿跡。

研究團隊指出，這群細菌屬於「隱形微生物群」的一員，過去因為難以在實驗室環境培養，長期被科學界忽略。現在透過先進的基因分析技術，終於揭開這群「健康守護者」的神祕面紗。

腸道裡的「後勤部隊」 專門救濟其他好菌

這群細菌究竟有何作用？科學家發現，CAG-170具有製造大量維生素B12的能力，還能分解多種碳水化合物與膳食纖維。

有趣的是，它們生產的維生素B12未必直接給人體吸收，而是更像腸道裡的「發糧官」，專門餵養其他有益菌。換言之，它們是支撐整個腸道生態系穩定的「後勤部隊」；一旦這群部隊撤離，腸道菌相就容易陷入失衡。

專家：市售益生菌可能仍停留在舊時代

研究主筆、劍橋大學博士阿爾梅達（Alexandre Almeida）直言，目前的益生菌產業研發似乎「跟不上科學進展」，市面上多數產品仍在使用數十年前就被廣泛研究的菌種。他認為，未來若能針對CAG-170這類「隱形關鍵菌」開發次世代配方，對健康的幫助將遠勝於現有產品。

專家提醒，這項研究目前證實的是「健康狀態」與「特定菌群」的強烈關聯，並非證明單靠補充這種細菌就能治癒疾病。由於CAG-170其「挑食」，目前市面上尚無相關補充品，維持均衡飲食與正常作息，仍是守護體內這群隱形好菌的最好方法。

