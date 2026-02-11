健康網》不想全身痠痛過年 醫：避免4個姿勢錯誤

潤生復健科診所院長王竣平指出，過年期間常因打掃、拜拜搬重物等，導致腰椎、脊椎受傷，提醒應避免過於拚命勞動或是太放鬆，造成全身痠痛；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕農曆春節快到了，許多人開始忙著大掃除、辦年貨，準備迎接親友團聚，當心一不注意，可能就會造成肌肉筋骨不適。潤生復健科診所院長王竣平指出，過年期間常因打掃彎腰、打麻將久坐、翹腳滑手機、拜拜搬重物等不當行為，導致腰椎、脊椎或骨盆受傷，提醒應避免過於拚命勞動，或是太過放鬆不注意姿勢，造成全身痠痛，年後甚至得掛號就醫。

王竣平於臉書粉專發文指出，每年過年後，復健科門診總是看診人潮爆滿，原因大多是過年期間過勞或姿勢不良所致。想要健康開心過好年，提醒尤應避免以下4種最傷脊椎的 NG行為：

大掃除一直彎腰：腰椎隱形殺手

很多人大掃除習慣直接彎腰，甚至長時間維持此姿勢。這會造成腰椎承受巨大壓力，非常容易導致閃到腰或椎間盤突出。建議善用長柄工具，若需清理低處，應以蹲下代替彎腰，每打掃30分鐘，也應休息伸展一下。

打麻將打牌久坐：脊椎僵硬的元凶

過年期間許多人會打麻將，往往一坐就是好幾個小時，加上身體容易前傾、聳肩，容易讓脊椎周邊肌肉僵硬，血液循環變差，造成下背痛或肩頸症候群。建議每打完一將或每小時起身走動、喝水、上廁所。坐著時，可在腰後放靠墊支撐腰椎。

翹腳滑手機／聊天看電視：骨盆易歪斜

親友團聚聊天或滑手機時，很多人會蹺起二郎腿，或是斜躺沙發上。這些姿勢會造成骨盆傾斜、脊椎側彎，長期容易導致神經壓迫與痠痛。建議即使在家放鬆，也要讓雙腳平踩地板，背部緊貼椅背。使用手機時拿高，與視線平視，別當低頭族。

拜拜搬重物：錯誤施力最傷腰

祭祖、拜天公免不了搬運水果、飲料或供品，很多人習慣直腿彎腰去搬地上重物，瞬間扭力很容易讓椎間盤爆裂。建議掌握搬重物口訣：一靠近、二蹲下、三伸膝，牢記讓物體盡量靠近身體，利用大腿力量站起來，並非用腰力硬拉。

王竣平提醒，過年是團圓休息的好日子，別讓錯誤姿勢造成身體的負擔。如果真的出現痠痛不適，建議適度冰敷熱敷並休息；若疼痛未緩解，年後記得尋求專業醫師協助。

