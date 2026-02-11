自由電子報
健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

健康網》春節別怕「焦糖臉」 1週排糖穩膚

2026/02/11 13:12

不少人憂心春節後肌膚出現糖化反應，變得蠟黃暗沉；示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）



〔健康頻道／綜合報導〕許多女性在春節走春時，常面臨精心妝容不到半天就呈現蠟黃脫妝的窘境。中華民國美容醫學醫學會護理小組召集委員、護理師郭貞君指出，這並非單純因為疲勞，主因在於攝取過量甜食引發的「糖化反應」，讓皮膚像被糖漿漬過的棉花糖。建議透過「一週排糖 、精簡保養、精準防曬」，開工前找回肌膚光澤。

你的「蠟黃暗沉」是哪來的？

郭貞君指出，年節後皮膚看起來「不閃亮」，通常是以下3種因素：

1. 冬陽的「偷曬黑」與 UVA 威脅： 別被冬天的冷空氣騙了！冬陽的紫外線中的 UVA 穿透力幾乎不會減少。但如果忽略防曬，紫外線穿透力還是會在表皮基底層激發新生黑色素。這種「偷曬黑」不僅讓膚色變深，更是皮膚老化的元兇。

2. 皮膚屏障「罷工」，角質層亂了套： 冬末春初，室外冷風與室內暖氣反覆交替使溼度大大降低，反而會帶走皮膚水分。倘若臉部油脂分泌又堵塞，皮膚保護屏障的自然乳化就會失敗，導致老廢角質堆疊在表面，皮膚就像毛玻璃一樣無法折射光線，視覺上就會顯得灰暗、無神，甚至出現脫屑現象。

3. 隱形殺手「糖化反應」： 這是春節最常見的陷阱。年糕、麻荖、牛軋糖與含糖飲料等都是「碳水炸彈」。當血液中糖分過高，會與蛋白質結合產生 AGEs（糖化終產物），讓真皮膠原蛋白結合失去彈性而變質。這時皮膚就像烤過的吐司，顏色轉為焦黃且變得鬆弛。

一週「排糖穩膚」急救計畫

想在年後開工前找回透亮肌膚？請跟著這四個步驟進行皮膚的「除舊佈新」：

Step 1：拒絕「精緻糖」，內在除鏽。這週請嚴格執行「戒糖」：遠離手搖飲、甜點與加工澱粉，多喝白開水或富含抗氧化劑的無糖綠茶。這能降低血糖波動，減少體內新 AGEs 的產生。

Step 2：溫和「修復屏障」，找回透明感。當皮膚發黃受損時，千萬別急著狂刷酸類去角質，這會讓屏障更脆弱。建議選擇含有維生素 B3（菸鹼醯胺）或低濃度維生素 C 的保濕乳液，幫肌膚「修復牆壁」並阻斷黑色素。

Step 3：防曬「物理防護」，阻斷外在傷害。出門拜年一定要做好避曬！撐傘、戴帽更能有效阻絕紫外線，請記得給皮膚一個穩定的環境，它才有體力自我修復。

Step 4：高質量的「抗氧化修護」。調整作息，規律活動，每日早睡30分鐘，運動至少20分鐘，適度調整，能啟動身體的自然修復機制，有助於代謝掉代謝廢物，讓皮膚在隔天重現光澤，也可多選擇增加富含維生素C的水果（如芭樂、奇異果）來做抗氧化的加強。

郭貞君總結，皮膚的狀態是生活習慣的總和。只要給肌膚 一周的「清爽排糖期」，配合正確的衛教觀念，就能輕鬆告別焦糖臉，以最佳狀態自信回歸。

