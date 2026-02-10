自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》過年送禮別再送「負擔」！ 營養師大推6款健康大禮包

2026/02/10 16:23

營養師陳怡婷提醒，年節送禮不只要好看，更要顧健康，如堅果種子類是公認好油脂來源，也是6款推薦禮盒之一；示意圖。（圖取自freepik）

營養師陳怡婷提醒，年節送禮不只要好看，更要顧健康，如堅果種子類是公認好油脂來源，也是6款推薦禮盒之一；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕過年送禮本該是心意，但不少人卻在無意間，把「負擔」送進親友的身體裡。有些禮盒看似體面，內藏高糖、高油、高鈉食品，容易讓血糖、血脂、體重一次失控。營養師陳怡婷提醒，年節送禮不只要好看，更要顧健康，選對6款食品禮盒，才能真正送得營養又健康，也不會變成身體的壓力。

年節腳步近，許多人都會購買禮盒相贈親朋好友，陳怡婷於臉書粉專「陳怡婷 Cynthia 營養師」也特別發文解析常見禮盒種類，並推薦以下6款過年送禮好選擇：

茶類／咖啡：茶葉、掛耳式咖啡是過年解膩首選，這類禮盒幾乎沒有熱量。

堅果：堅果種子類是公認好油脂來源，建議挑選無調味、低溫烘焙最佳，避開調味重或油炸產品。

蔬菜片：選烘焙乾燥非油炸的蔬菜片，如秋葵、菇類、四季豆、紅蘿蔔等；若是水果乾，因糖分高，應留意攝取量。

海苔：老少咸宜的低卡點心，建議選擇非油炸、少調味的海苔，避開重口味或油炸海苔。

油品：好油是廚房的必需品，可以挑選橄欖油、亞麻仁油、苦茶油禮盒。

原型乾貨：如菌菇類、金針、干貝、乾鮑魚等，過年入菜的高級食材，選原型、少添加；也應減少超加工食品，如香腸、臘肉、肉鬆、肉乾等。

陳怡婷並強調，不管是送哪種禮盒，提醒包裝看仔細，成分簡單是王道，盡量避開過多人工添加物，才能送得健康又體面。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中