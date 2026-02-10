健康網》過年送禮別再送「負擔」！ 營養師大推6款健康大禮包

營養師陳怡婷提醒，年節送禮不只要好看，更要顧健康，如堅果種子類是公認好油脂來源，也是6款推薦禮盒之一；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕過年送禮本該是心意，但不少人卻在無意間，把「負擔」送進親友的身體裡。有些禮盒看似體面，內藏高糖、高油、高鈉食品，容易讓血糖、血脂、體重一次失控。營養師陳怡婷提醒，年節送禮不只要好看，更要顧健康，選對6款食品禮盒，才能真正送得營養又健康，也不會變成身體的壓力。

年節腳步近，許多人都會購買禮盒相贈親朋好友，陳怡婷於臉書粉專「陳怡婷 Cynthia 營養師」也特別發文解析常見禮盒種類，並推薦以下6款過年送禮好選擇：

●茶類／咖啡：茶葉、掛耳式咖啡是過年解膩首選，這類禮盒幾乎沒有熱量。

●堅果：堅果種子類是公認好油脂來源，建議挑選無調味、低溫烘焙最佳，避開調味重或油炸產品。

●蔬菜片：選烘焙乾燥非油炸的蔬菜片，如秋葵、菇類、四季豆、紅蘿蔔等；若是水果乾，因糖分高，應留意攝取量。

●海苔：老少咸宜的低卡點心，建議選擇非油炸、少調味的海苔，避開重口味或油炸海苔。

●油品：好油是廚房的必需品，可以挑選橄欖油、亞麻仁油、苦茶油禮盒。

●原型乾貨：如菌菇類、金針、干貝、乾鮑魚等，過年入菜的高級食材，選原型、少添加；也應減少超加工食品，如香腸、臘肉、肉鬆、肉乾等。

陳怡婷並強調，不管是送哪種禮盒，提醒包裝看仔細，成分簡單是王道，盡量避開過多人工添加物，才能送得健康又體面。

