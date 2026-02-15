每逢農曆春節焦慮感倍增 醫提醒「留一點時間給自己」

每到農曆春節焦慮感就大增，醫師提醒，記得留一點時間給自己，圖為示意圖。（初見心理諮商所提供）

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕今年農曆春節假期長達9天，不少人卻是焦慮感十足，尤其面對大掃除、各項傳統習俗，親友團聚時又得被檢視、比較1年的表現，放假比不放假還累，衛福部桃園醫院精神部主任蘇柏文提醒，許多人年假行程安排得很滿，但千萬不要忘了，「要留一點時間給自己」，讓自己有喘息的空間。

住在楊梅區的李小姐說，自己是嫁到大家庭，長輩很重視傳統習俗，每到過年從採買、大掃除、準備拜拜用品、接待親朋好友，放假比上班還要累人，現在想到過年就會害怕；桃園區張先生說，過年親朋好友團聚很開心，但又不免會觸碰到結婚、生子、工作、薪水等問題，原本應該是團聚放鬆的日子，在比較之餘突然會陷入「自己好像一事無成」的感傷。

蘇柏文表示，冬季會加重憂鬱情緒，加上許多人過年有經濟及家庭或是工作趕工的壓力，年前門診人數往往會比平時多個3、4成，不過，對於一般的年節壓力，民眾通常不會求助身心門診，而是選擇把壓力積在心裡。

他指出，台灣的過年文化就是大掃除、全家團圓、一起走春，在行禮如儀之際，年假每天排得滿檔，卻經常忘記好好照顧自己而感到壓力，不妨問問自己「如果可以放假，想做些什麼事」，並留一點時間給自己，即使只是好好睡一覺，有些情緒時也可撥通電話，跟願意傾聽、懂你的朋友聊聊；而親友相聚聊天時，若是察覺問題不妥，讓自己感到不適，「也要先把自己安頓好」，可以顧左右短暫離開將話題結束，或是明確向對方設立一個界線。

蘇柏文表示，春節是放鬆與團聚的時刻，學會照顧自己、善用合適的醫療資源，才能讓假期過得更安心，也讓身心真正得到休息。

