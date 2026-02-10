情人節限定！「愛滋自我篩檢」折101元 專屬優惠碼曝光

情人節限定「愛滋自篩」優惠碼曝光。（記者侯家瑜翻攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕新春連假與西洋情人節即將到來，民眾聚會、出遊及親密互動機會增加。疾管署提醒，享受佳節氛圍之際，應同時重視性健康與傳染病防護，呼籲落實安全性行為、主動篩檢，並儘早完成M痘疫苗接種，守護自己與伴侶健康。

疾管署慢性傳染病組組長李佳琪指出，節慶期間若有性行為，應全程正確使用保險套並搭配水性潤滑液，同時留意自身及伴侶健康狀況。凡有性行為者，建議至少進行1次愛滋篩檢；有不安全性行為者，建議每年至少篩檢1次；若有感染風險行為，例如多重性伴侶、感染性病、使用成癮性藥物、與他人共用針具或稀釋液，或性伴侶有前述情形者，建議每3至6個月篩檢1次，以即時掌握健康狀況。

請繼續往下閱讀...

依疾管署監測資料顯示，2025年新增確診通報本國籍愛滋病毒感染人數為879人，創2004年以來新低。另對照聯合國愛滋規劃署（UNAIDS）提出的2030年「95-95-95」防治目標，我國2025年預估可達「93-96-95」，顯示防治成效逐步提升，惟仍約有7%感染者尚未知自身已感染，疾管署呼籲民眾主動篩檢，及早發現、及早治療。

情人節限定「愛滋自篩」折101元。（記者侯家瑜翻攝）

為鼓勵民眾了解自身健康狀況，疾管署推出「愛滋自我篩檢情人節限定優惠」，自2月14日至2月28日止，民眾可至疾管署自我篩檢計畫官網，透過「網路訂購、超商取貨」方式，輸入專屬優惠碼「LOVE2026」，即可享單筆訂單折抵101元優惠。另官網已於2月5日新增英文版介面，提供更多族群便利使用。完成篩檢後上網登錄結果，還可獲得1張免費試劑電子兌換券，可自用或轉贈親友，讓關心從篩檢開始。

此外，國內外M痘疫情仍持續。今年1月國內新增5例M痘本土確定病例，皆為本國籍青壯年男性，分別為北部4例及中部1例，經疫調皆為散發病例。我國自2022年6月23日將M痘列為第二類法定傳染病，截至今年2月9日累計確診518例，其中本土483例、境外移入35例，顯示社區傳播風險仍在。

全球方面，2025年全球累計98國通報逾5萬2千例M痘病例，其中215例死亡，病例多集中於非洲，以剛果民主共和國及幾內亞為主，病毒型別以Ib型為主。亞洲、美洲、歐洲及澳洲仍持續通報病例，非洲以外地區多為IIb型，但法國、義大利、西班牙已出現Ib型社區傳播。世界衛生組織（WHO）評估一般民眾傳播風險為低，但有風險性行為族群，特別是無固定性伴侶者，傳播風險為中。

李佳琪強調，接種疫苗是預防M痘最有效方式，目前疫苗庫存充足，全國共有312家合作醫療院所提供公費M痘疫苗接種服務，呼籲符合接種條件者，包括近1年有風險性行為、曾罹患性病，或性接觸對象具相關風險者，儘速完成2劑接種。不符公費資格但經醫師評估有暴露風險者，也可至全國8家旅遊醫學合約醫院自費接種。更多愛滋與M痘防治資訊，可至疾管署全球資訊網查詢。

2025年新增確診通報本國籍愛滋病毒感染人數。（記者侯家瑜翻攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法