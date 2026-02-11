自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》養生飲喝錯讓你老得快 研究曝一天一杯老4.6歲

2026/02/11 06:28

營養師夏子雯指出，許多市售養生飲品為了蓋過中藥材或薑的辛辣味，常添加大量糖。研究發現，每天喝一杯含糖飲品，長期下來會讓細胞老化加速；示意圖。（圖取自freepik）

營養師夏子雯指出，許多市售養生飲品為了蓋過中藥材或薑的辛辣味，常添加大量糖。研究發現，每天喝一杯含糖飲品，長期下來會讓細胞老化加速；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕天氣一冷，許多人就想來杯熱騰騰的薑汁奶茶、桂圓紅棗茶暖暖身，卻不知自以為喝的是養生，其實可能喝下的是糖分炸彈。營養師夏子雯指出，許多市售養生飲品為了蓋過中藥材或薑的辛辣味，往往添加大量的糖。根據國外研究發現，每天喝一杯567毫升的含糖飲品，長期下來會讓細胞老化加速，生理年齡恐比實際年齡老4.6歲。

夏子雯於臉書粉專「夏子雯-貼近你生活的營養師」發文表示，根據美國AJPH的1篇研究發現，每天喝1杯約567毫升含糖飲品，就包含65-75公克精緻糖，相當於13-15顆方糖，不僅會讓細胞老化加速，生理年齡恐比實際年齡老4.6歲。此外，即使每天只喝約236毫升，也等於吃下5.5-6顆方糖，並造成生理年齡老化約1.9歲，甚至與吸菸的老化程度相當。

糖分過多攻擊細胞壽命時鐘

夏子雯進一步表示，根據AJPH的這篇研究，含糖飲料之所以可怕，是因為它直接攻擊了細胞的壽命時鐘。尤其糖分攝取過多時，不僅會引發氧化壓力與發炎反應，還會加速保護染色體末端的端粒縮短，當它短到一定程度，細胞就會停止分裂並死亡。另，多餘糖分會與蛋白質結合，形成糖化終產物（AGEs），進而破壞肌膚的膠原蛋白，促使外表肌膚看起來更鬆弛、暗沉。

2招避免攝取過多糖分促老化

此外，很多養生飲品為了蓋過中藥材味或薑的辛辣味，會添加大量的糖，導致喝完身體暖了，臉卻老了。若想避免攝取過多糖分加速老化，夏子雯建議掌握以下 2大原則：1.拒絕假養生手搖飲，看到「養生」兩字別大意，那可能只是行銷話術，糖分經常不低，加上原料本身就有加糖，即便選擇無糖也可能無形中攝取。2.自己煮最安心，適量使用紅棗、枸杞本身的天然甜味即可。並提醒煮薑茶不要太濃，因為太辛辣會想要加入更多糖來抑制辣味，導致想養生反傷身。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中