健康網》養生飲喝錯讓你老得快 研究曝一天一杯老4.6歲

〔健康頻道／綜合報導〕天氣一冷，許多人就想來杯熱騰騰的薑汁奶茶、桂圓紅棗茶暖暖身，卻不知自以為喝的是養生，其實可能喝下的是糖分炸彈。營養師夏子雯指出，許多市售養生飲品為了蓋過中藥材或薑的辛辣味，往往添加大量的糖。根據國外研究發現，每天喝一杯567毫升的含糖飲品，長期下來會讓細胞老化加速，生理年齡恐比實際年齡老4.6歲。

夏子雯於臉書粉專「夏子雯-貼近你生活的營養師」發文表示，根據美國AJPH的1篇研究發現，每天喝1杯約567毫升含糖飲品，就包含65-75公克精緻糖，相當於13-15顆方糖，不僅會讓細胞老化加速，生理年齡恐比實際年齡老4.6歲。此外，即使每天只喝約236毫升，也等於吃下5.5-6顆方糖，並造成生理年齡老化約1.9歲，甚至與吸菸的老化程度相當。

糖分過多攻擊細胞壽命時鐘

夏子雯進一步表示，根據AJPH的這篇研究，含糖飲料之所以可怕，是因為它直接攻擊了細胞的壽命時鐘。尤其糖分攝取過多時，不僅會引發氧化壓力與發炎反應，還會加速保護染色體末端的端粒縮短，當它短到一定程度，細胞就會停止分裂並死亡。另，多餘糖分會與蛋白質結合，形成糖化終產物（AGEs），進而破壞肌膚的膠原蛋白，促使外表肌膚看起來更鬆弛、暗沉。

2招避免攝取過多糖分促老化

此外，很多養生飲品為了蓋過中藥材味或薑的辛辣味，會添加大量的糖，導致喝完身體暖了，臉卻老了。若想避免攝取過多糖分加速老化，夏子雯建議掌握以下 2大原則：1.拒絕假養生手搖飲，看到「養生」兩字別大意，那可能只是行銷話術，糖分經常不低，加上原料本身就有加糖，即便選擇無糖也可能無形中攝取。2.自己煮最安心，適量使用紅棗、枸杞本身的天然甜味即可。並提醒煮薑茶不要太濃，因為太辛辣會想要加入更多糖來抑制辣味，導致想養生反傷身。

