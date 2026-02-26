健康網》男性射精「空包彈」？醫談逆行性射精

若感覺射精量極少，很可能是發生逆行性射精了；泌尿科醫師吳振宇解析，發生主因通常與攝護腺有關。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕你是不是也發現過性高潮後卻是「空包彈」？很多男性射精的精液量只有一點點，這是怎麼回事？義大醫院一般醫學外科主任吳振宇表示，這很可能是「逆行性射精」，會發生的主因多為攝護腺出狀況。

逆行性射精，是怎麼發生的？泌尿科醫師吳振宇在臉書專頁「吳振宇醫師 x 泌尿科手札」說明：射精時，膀胱頸需要先緊閉，精液才會往外射出。如果這個結構關不緊，精液就會往膀胱裡流；這就是逆行性射精。常見原因主要與攝護腺有關：

●藥物影響：部分攝護腺或排尿相關藥物，會讓膀胱頸的肌肉放鬆。

●攝護腺手術：若是會影響到膀胱頸的術式，逆行性射精的風險就會上升。

多數情況是性慾仍在、射精感覺仍在，但精液只是「往不同方向走」。在臨床評估時，我們會特別在意一件事：是否破壞膀胱頸結構。

某些僅針對攝護腺內部組織，相對保留解剖結構的微創治療，對逆行性射精的風險就相對較低。重點不是選哪一種治療，而是你在治療前，有沒有被清楚告知：可能影響什麼、風險在哪裡。

