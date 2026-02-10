春節吃壞肚子 小心急性腸胃炎脫水後引發急性腎損傷

臺北榮總新竹分院副院長黃政斌提醒民眾，’年節飲食要當心，慎防急性腸胃炎脫水後引發急性腎損傷問題。（台北榮總新竹分院提供）

〔記者黃美珠／新竹報導〕春節到了，吃喝、聚餐的機會大增，台北榮總新竹分院副院長、腎臟科醫師黃政斌提醒，年節飲食要特別注意，因為稍有不慎就很容易引發急性腸胃炎，要是上吐下瀉嚴重，除了常見的電解質不平衡，還有可能因脫水導致腎臟血流不足，引發急性腎損傷（Acute Kidney Injury, AKI），嚴重時也會要命。

臨床上，他就碰過1名50多歲長期規律用藥的高血壓男子，尾牙聚餐後不久出現劇烈腹瀉和反覆嘔吐，隨後頭暈、全身無力被送急診，結果診斷發現他血壓偏低，抽血顯示出現急性腎損傷，還好及時治療才沒有惡化。

另名80多歲的阿婆一樣有高血壓、心臟病，也接受服藥控制中。她也是在家族餐敘後腸胃不適，嘔吐腹瀉好幾個小時後症狀雖逐漸改善，但因胃口不佳，飲食與飲水量極少，之後精神便陷入委靡，全身無力，急診發現時已經變成嚴重的急性腎損傷，差點需要緊急洗腎。

黃政斌說，急性腎損傷的風險因子包括高齡、原本已有高血壓、糖尿病或慢性腎臟病者，近期有感染、發燒、腹瀉、嘔吐導致體液流失者，以及服用可能影響腎臟血流的藥物族群都是。

嚴重腹瀉與嘔吐會造成體液大量流失，很多人都只知道要注意電解質不平衡問題，卻不知道腎臟對血流與水分變化極為敏感，短時間腎臟灌流不足，就可能出現急性腎損傷。

如果患者同時服用特定藥物，腎功能惡化的風險更將提高。特別是非類固醇消炎止痛藥、常用的降血壓藥物，在脫水或低血壓狀態下，可能使腎功能在短時間內急速惡化。若降血壓藥含有利尿劑，在急性腸胃炎造成脫水下，腎功能惡化的風險更高。

