虛驚一場！ 廢棄尿布驗出輻射值 醫：治療後正常現象 

廢棄紙尿布經檢測確認含有鎦-177，醫師指出，該物質為臨床常用的治療性核醫藥物，微量殘留屬正常現象，對一般民眾無健康風險。（核安會提供）

〔記者邱芷柔／台北報導〕南投埔里近日發生垃圾外運時「輻射值超標」遭退運事件，清潔隊當場嚇了一跳，後來核能安全委員會追查發現，問題出在大量廢棄紙尿布，經儀器檢測後確認，檢出的核種是「鎦-177」。對此醫師指出，尿布中檢出的「鎦-177（Lu-177）」是臨床常用的治療性核醫藥物，出現微量殘留本來就很正常，實際上不會對一般民眾造成健康風險。

亞東醫院心臟內科及核子醫學科主治醫師吳彥雯表示，鎦-177已廣泛應用於臨床，病人在注射後，短時間內於體內或排泄物中被檢出微量放射性，都是可預期的現象。她指出，鎦-177屬於低能量、短距離輻射，穿透力極低，對周遭民眾幾乎沒有影響，目前在台灣主要用於神經內分泌腫瘤與攝護腺癌治療，屬於高度精準的標靶療法。

請繼續往下閱讀...

吳彥雯也說，許多人一提到輻射，容易聯想到核電廠或放射線治療，但醫療用輻射劑量與型態不同，例如骨掃描或正子斷層掃描（PET）同樣會使用放射性同位素，但劑量低、半衰期短；鎦-177則是將放射線精準帶到腫瘤附近，只在非常局部、短距離內發揮作用。

她強調，鎦-177的穿透距離低於10公分，即使病人注射後站在旁邊，也幾乎不會接觸到任何輻射，只有高靈敏度偵測設備才可能在排泄物中測得極微量殘留，其輻射劑量甚至遠低於一般核醫檢查。

至於垃圾清運時怎麼會被驗出，吳彥雯說，現行輻射偵測設備靈敏度極高，「一點點都不會漏掉」，病人返家後排出的微量放射性物質，仍可能被儀器捕捉。她也補充，與需住院隔離的碘-131治療不同，鎦-177劑量與穿透力都很低，國內外共識皆認為不需住院觀察，排泄物可依一般垃圾處理。

吳彥雯認為，這起事件更可能與設備更新、第一線人員對核醫治療認知不足有關，事實上，不少接受核醫檢查或治療的病人，短時間內都可能被偵測到微量放射性，屬於常見情況，無須過度恐慌。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法