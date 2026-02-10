自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

劇烈背痛 多科檢查找嘸病因！竟是嚴重胃潰瘍

2026/02/10 14:40

郭武憲指出，長期服用阿斯匹靈、抗血小板藥物或止痛藥的心血管疾病患者，本身即屬於胃潰瘍高風險族群。（員榮醫療體系提供）

郭武憲指出，長期服用阿斯匹靈、抗血小板藥物或止痛藥的心血管疾病患者，本身即屬於胃潰瘍高風險族群。（員榮醫療體系提供）

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化58歲謝姓男子，曾有心肌梗塞病史，數月前又持續背痛，他懷疑可能是心血管疾病復發，先到員榮醫療體系心臟科回診，檢查後並無異常，經轉診多科仍找不到病因，最終胃鏡檢查發現竟是「嚴重胃潰瘍」所致，醫師推測與他長期服用止痛藥、飲食不定時及每日飲用兩杯黑咖啡有關。

該名男子曾因急性心肌梗塞接受心導管手術並裝設支架，近來背痛位置接近左肩胛骨，時而悶痛、時而刺痛，夜間與休息時特別明顯，讓他心理壓力沉重。心臟檢查無異狀後，他又陸續轉診骨科、胸腔科，評估是否為脊椎退化或肌肉拉傷，甚至接受低劑量電腦斷層（LDCT）檢查肺部，也一度懷疑胰臟問題並安排超音波檢查，但結果皆正常。

直到轉診至員榮醫療體系員生院區院長肝膽腸胃科醫師郭武憲診治，注意到患者除背痛外，還合併食慾下降、飯後不適及夜間疼痛等症狀，建議接受胃鏡檢查，結果發現胃部潰瘍嚴重，背痛正是潰瘍引起的非典型「轉移痛」。

郭武憲指出，當潰瘍病灶較深、發炎範圍擴大時，疼痛可能透過內臟神經傳導至背部或肩胛區，甚至出現胸悶或類似心絞痛的不適，增加診斷難度，尤其有心血管病史的患者，容易誤判為心臟問題而延誤檢查。

謝男表示，因過敏性鼻炎引發頭痛，多年來常服用止痛藥，加上工作忙碌、飲食不定時，每天至少喝兩杯黑咖啡，推測都是造成胃潰瘍的原因，目前已依醫囑戒咖啡並接受治療。

郭武憲提醒，長期服用阿斯匹靈、抗血小板藥物或止痛藥者，屬胃潰瘍高風險族群，若出現不明原因背痛或胸悶，應及早考慮消化道疾病的可能。

患者經轉診多科仍找不到病因，最終胃鏡檢查發現竟是「嚴重胃潰瘍」所致。（員榮醫療體系提供）

患者經轉診多科仍找不到病因，最終胃鏡檢查發現竟是「嚴重胃潰瘍」所致。（員榮醫療體系提供）

