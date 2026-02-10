肺癌藉神經訊號「誤導」大腦 ！ 研究揭腫瘤抑制免疫新機轉

最新研究揭露，肺癌腫瘤（圖示發光處）竟會利用神經訊號「誤導」大腦，抑制免疫系統攻擊藉以求生；示意圖。（圖取自shutterstock）

〔編譯陳成良／綜合報導〕肺癌腫瘤竟然會透過神經訊號「誤導」大腦，藉此抑制免疫系統的攻擊能力。這項突破性發現揭示了癌細胞如何利用人體的生理機制，主動與大腦建立通訊管道，進而在腫瘤周圍創造出一個免疫反應低下的「保護區」。

據醫學新聞網站《Medical Xpress》報導，這項刊登於權威期刊《自然》（Nature）的研究由賓州大學與耶魯大學團隊發表。研究證實，肺腺癌並非靜靜地生長，它會主動誘導體內的迷走神經（vagus nerve）長入腫瘤內部，形成神經纖維網路。

這條神經通路將腫瘤的訊息傳送至腦幹，使大腦誤判身體狀態。透過這種機制，腫瘤與大腦建立了直接的連結，進而影響全身性的生理調節。

當大腦接收到來自腫瘤的訊號後，會透過交感神經系統做出反應，釋放出「去甲腎上腺素」（noradrenaline）等傳導物質。

在腫瘤微環境中，這些物質會抑制一種名為巨噬細胞（macrophages）的免疫細胞活性，並削弱專門獵殺癌細胞的CD8+ T細胞的功能。這意味著，腫瘤利用了原本用來調節壓力的神經機制，創造出一個有利於自身生長、且免疫反應低下的微環境。

阻斷神經訊號 成潛在治療方向

這項發現解釋了為何部分肺癌在有免疫細胞浸潤的情況下，仍能持續生長。科學家在小鼠實驗中證實，若切斷這條神經訊號通路，或是使用藥物阻斷相關的受體，能有效恢復免疫細胞的抗腫瘤活性，抑制腫瘤生長。

研究中提及，常見氣喘藥物成分「沙丁胺醇」（Salbutamol，一種β2腎上腺素受體激動劑），在小鼠實驗中似乎會活化這條路徑。

專家提醒，這項研究目前僅止於動物實驗階段，旨在探討癌症機轉，臨床上尚無證據顯示氣喘用藥會影響人類癌症進展。氣喘患者切勿因此自行停藥，以免危及生命安全。這項發現的價值在於未來可能開發出新型輔助藥物，增強癌症治療效果。

