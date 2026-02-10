自由電子報
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

孕婦併發急性盲腸炎 醫師急開刀助母嬰平安

2026/02/10 14:24

苗栗市大千醫院婦產科醫師林敬旺指出，不同的懷孕週數，急性盲腸炎的處理方式也不同。（大千醫院提供）

〔記者張勳騰／苗栗報導〕一名26歲懷孕39週的第一胎孕婦，日前因腹痛兩天至苗栗市大千綜合醫院急診就醫，婦產科及一般外科醫師聯合會診，高度懷疑為急性盲腸炎，因此緊急為孕婦執行剖腹生產併盲腸切除手術，手術中發現盲腸已嚴重腫脹化膿，瀕臨破裂邊緣，腹腔內更已有約100毫升的膿樣腹水，情況相當危急，經緊急開刀後，孕婦成功產下健康男嬰，急性盲腸炎經接受抗生素治療，恢復良好、順利平安出院。

大千醫院婦產科醫師林敬旺表示，這名孕婦懷孕期間產檢一切正常，卻在足月前夕發生持續腹痛，檢查發現白血球數值高達18360（正常值約4000-10000）但體溫正常，且無明顯子宮收縮、子宮頸未擴張、胎心音正常，然而腹部觸診時右下腹有明顯壓痛及反彈痛，因此高度懷疑是急性盲腸炎。隨即進行電腦斷層檢查，並會診一般外科醫師劉信誠，共同評估高度懷疑為急性盲腸炎，經與孕婦及家屬充分溝通解釋後，決定執行緊急剖腹生產併盲腸切除手術。

林敬旺進一步說明，懷孕期間併發急性盲腸炎的處理相當複雜，必須同時考量孕婦及胎兒的安全，治療方式也會依懷孕週數不同而有異：

1、未達胎兒可存活週數時：會優先執行緊急盲腸切除手術，術後追加抗生素治療並繼續懷孕，但須密切監測胎兒狀況，因為母體急性盲腸炎可能併發菌血症，導致子宮內胎兒感染，甚至可能造成胎死腹中。

2、胎兒已可存活但仍屬早產週數時（如28-34週）：需要審慎權衡孕婦與胎兒的安全，由跨科團隊共同評估最佳處置時機與方式，在考慮早產兒風險與子宮內胎兒感染風險之間做出最適切的決策。

3.胎兒已近足月時：可考慮同時執行剖腹生產及盲腸切除手術，確保母嬰安全。

該名孕婦已懷孕39週（紅圈處為腹中寶寶），在跨團隊合作下，順利生產並處理急性盲腸炎問題。（大千醫院提供）

林敬旺提醒，孕婦若出現持續腹痛，特別是右下腹疼痛、噁心嘔吐等症狀，應立即就醫檢查，切勿輕忽。急性盲腸炎若未及時處理導致破裂，可能引發腹膜炎、敗血症等嚴重併發症，對孕婦及胎兒都有生命威脅。

