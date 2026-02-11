健康網》不打瘦瘦針也能減重 醫揭「自體腸泌素」啟動3秘招

專家表示，吃冰心地瓜、偏生的香蕉或木瓜，這些抗性澱粉能刺激腸道分泌自體腸泌素GLP-1，達到不打藥也有減重效果；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕猛健樂副作用引起爭議。你知道想減肥不一定要靠打猛健樂嗎？新北市三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健指出，人體本來就具備分泌「腸泌素」的能力，它像身體裡的內建「自動駕駛」，把澱粉吃對就能刺激腸道分泌自體腸泌素GLP-1，增加飽足感，也讓糖更穩定。他分享3招可啟動，包括選抗性澱粉、增加腸道潤滑油、吃夠蛋白質。

蕭捷健於臉書專頁「減重醫師 蕭捷健」發文分享，如果想不靠打猛健樂減重，我們的腸道其實能自己分泌腸泌素，這在醫學上稱為「迴腸煞車」。普渡大學研究發現，把澱粉吃對，讓它一路走到迴腸，就能刺激腸道L細胞分泌自體腸泌素GLP-1，這就是與體重管理針劑一樣的成分。換句話說，無論你正在用猛健樂想加乘效果，或不想用任何藥物，都能先從吃法下手。

蕭捷健說明，民眾減重時全靠外援，忘了身體裡本來就有「迴腸煞車」這套內建的「自動駕駛系統」。特別是有胰島素阻抗的人，替你的減重之路裝上一顆高級引擎，增加飽足感，也讓糖更穩定。

蕭捷健表示，迴腸也會噴發GLP1，普渡大學研究發現，人體內有一群L細胞，住在小腸的盡頭，也就是迴腸。這些細胞平常像在睡覺，直到某種食物出現，它們才會醒來分泌腸泌素GLP-1，醫學上稱為迴腸煞車。為什麼有時候打針效果不一？因為吃得太精緻，白米飯、麵包在小腸前段就被吸收，走不到迴腸，於是叫不醒L細胞。

啟動迴腸煞車3招

蕭捷健分享啟動迴腸煞車的3個日常做法：

1.選抗性澱粉。吃冰心地瓜、御飯糰、豆類、偏生的香蕉或木瓜。這些抗性澱粉像帶著隱身符，能躲過消化酶的攻擊，一路飄到小腸末端。

2.給腸道加一點潤滑油。秋葵、山藥、奇亞籽這些黏黏的食物，會在腸道形成一層物理屏障，讓糖分吸收慢到像內湖下班交通，GLP-1就有時間慢慢工作。

3.給腸道滿滿蛋白質。蛋白質分解後的氨基酸碎片，是L細胞最喜歡的啟動器。雞胸肉、雞蛋、豆漿，甚至希臘優格都可以。

