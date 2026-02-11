自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》不打瘦瘦針也能減重 醫揭「自體腸泌素」啟動3秘招

2026/02/11 08:24

專家表示，吃冰心地瓜、偏生的香蕉或木瓜，這些抗性澱粉能刺激腸道分泌自體腸泌素GLP-1，達到不打藥也有減重效果；圖為情境照。（圖取自freepik）

專家表示，吃冰心地瓜、偏生的香蕉或木瓜，這些抗性澱粉能刺激腸道分泌自體腸泌素GLP-1，達到不打藥也有減重效果；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕猛健樂副作用引起爭議。你知道想減肥不一定要靠打猛健樂嗎？新北市三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健指出，人體本來就具備分泌「腸泌素」的能力，它像身體裡的內建「自動駕駛」，把澱粉吃對就能刺激腸道分泌自體腸泌素GLP-1，增加飽足感，也讓糖更穩定。他分享3招可啟動，包括選抗性澱粉、增加腸道潤滑油、吃夠蛋白質。

蕭捷健於臉書專頁「減重醫師 蕭捷健」發文分享，如果想不靠打猛健樂減重，我們的腸道其實能自己分泌腸泌素，這在醫學上稱為「迴腸煞車」。普渡大學研究發現，把澱粉吃對，讓它一路走到迴腸，就能刺激腸道L細胞分泌自體腸泌素GLP-1，這就是與體重管理針劑一樣的成分。換句話說，無論你正在用猛健樂想加乘效果，或不想用任何藥物，都能先從吃法下手。

蕭捷健說明，民眾減重時全靠外援，忘了身體裡本來就有「迴腸煞車」這套內建的「自動駕駛系統」。特別是有胰島素阻抗的人，替你的減重之路裝上一顆高級引擎，增加飽足感，也讓糖更穩定。

蕭捷健表示，迴腸也會噴發GLP1，普渡大學研究發現，人體內有一群L細胞，住在小腸的盡頭，也就是迴腸。這些細胞平常像在睡覺，直到某種食物出現，它們才會醒來分泌腸泌素GLP-1，醫學上稱為迴腸煞車。為什麼有時候打針效果不一？因為吃得太精緻，白米飯、麵包在小腸前段就被吸收，走不到迴腸，於是叫不醒L細胞。

啟動迴腸煞車3招

蕭捷健分享啟動迴腸煞車的3個日常做法：

1.選抗性澱粉。吃冰心地瓜、御飯糰、豆類、偏生的香蕉或木瓜。這些抗性澱粉像帶著隱身符，能躲過消化酶的攻擊，一路飄到小腸末端。

2.給腸道加一點潤滑油。秋葵、山藥、奇亞籽這些黏黏的食物，會在腸道形成一層物理屏障，讓糖分吸收慢到像內湖下班交通，GLP-1就有時間慢慢工作。

3.給腸道滿滿蛋白質。蛋白質分解後的氨基酸碎片，是L細胞最喜歡的啟動器。雞胸肉、雞蛋、豆漿，甚至希臘優格都可以。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中