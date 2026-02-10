情人節浪漫約會「安全第一」，落實防護三招「套、篩、U=U」。（資料照，記者陳昀攝）

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕2月14日西洋情人節將至，不少情侶會甜蜜、浪漫約會，不過，享受情人甜美之餘仍要注意安全。苗栗縣政府衛生局表示，約會別忘了「性」福守則，記住防護三招：保險套、定期篩檢、U=U正確認知，能有效降低愛滋（HIV）及梅毒、淋病等性傳染病風險。

苗縣府衛生局指出，苗栗縣愛滋病感染通報人數截至1月底共計437人，其中男性占88.6%、女性占11.4%，且有年輕化趨勢，感染年齡集中於25至49歲（占65.2%）。數據顯示，約83.1%的感染途徑為性行為。苗縣府強調，全程正確使用保險套，並建議性行為時搭配水性潤滑液，可降低破裂風險、提升防護效果。也鼓勵民眾「有性行為就該篩檢」，至少做過1次愛滋篩檢。若有無套性行為，建議每年至少篩檢1次，若屬感染風險較高族群，如曾感染性傳染病、性伴侶較多、合併使用成癮性藥物等，建議每3至6個月篩檢1次。

請繼續往下閱讀...

另外，縣府衛生局局長楊文志提醒，春節前後旅遊與社交活動增加，國際M痘疫情仍持續，如曾出入國內外風險場域，務必做好自我防護，並避免參與可能與不特定人士親密接觸的高風險社交活動；符合M痘疫苗接種條件者（近1年內有風險性行為者），請儘早完成2劑接種以獲得完整保護

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法