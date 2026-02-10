自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

情人節浪漫約會「安全第一」 落實防護三招「套、篩、U=U」

2026/02/10 10:36
情人節浪漫約會「安全第一」 落實防護三招「套、篩、U=U」

情人節浪漫約會「安全第一」，落實防護三招「套、篩、U=U」。（資料照，記者陳昀攝）

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕2月14日西洋情人節將至，不少情侶會甜蜜、浪漫約會，不過，享受情人甜美之餘仍要注意安全。苗栗縣政府衛生局表示，約會別忘了「性」福守則，記住防護三招：保險套、定期篩檢、U=U正確認知，能有效降低愛滋（HIV）及梅毒、淋病等性傳染病風險。

苗縣府衛生局指出，苗栗縣愛滋病感染通報人數截至1月底共計437人，其中男性占88.6%、女性占11.4%，且有年輕化趨勢，感染年齡集中於25至49歲（占65.2%）。數據顯示，約83.1%的感染途徑為性行為。苗縣府強調，全程正確使用保險套，並建議性行為時搭配水性潤滑液，可降低破裂風險、提升防護效果。也鼓勵民眾「有性行為就該篩檢」，至少做過1次愛滋篩檢。若有無套性行為，建議每年至少篩檢1次，若屬感染風險較高族群，如曾感染性傳染病、性伴侶較多、合併使用成癮性藥物等，建議每3至6個月篩檢1次。

另外，縣府衛生局局長楊文志提醒，春節前後旅遊與社交活動增加，國際M痘疫情仍持續，如曾出入國內外風險場域，務必做好自我防護，並避免參與可能與不特定人士親密接觸的高風險社交活動；符合M痘疫苗接種條件者（近1年內有風險性行為者），請儘早完成2劑接種以獲得完整保護

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中