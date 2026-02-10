健康網》不只口渴這麼簡單 研究揭壓力荷爾蒙暴升

腎臟科醫師江守山引述國外研究指出，飲水不足體內壓力荷爾蒙皮質醇水平會大幅升高，若情況長期持續，還會增加心臟病等疾病風險；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕水喝不夠，影響的不只是口渴，還可能讓體內壓力荷爾蒙快速升高。你知道嗎？水分雖在人體組成中占有重要地位，但除了解渴之外，補充水分也能減緩壓力，讓你遠離疾病威脅。腎臟科醫師江守山引述國外研究指出，飲水不足的人，體內壓力荷爾蒙皮質醇水平會突然大幅升高，若這種情況長期持續，還會增加心臟病等疾病風險。

江守山於臉書專頁「江守山醫師」發文表示，根據英國利物浦約翰摩爾斯大學的研究顯示，壓力情境往往是脫水的最初徵兆，也會導致壓力荷爾蒙皮質醇突然升高。除此之外，如果這種情況持續，也會增加心臟病、糖尿病和憂鬱症等疾病的罹病風險。

請繼續往下閱讀...

此外，研究人員將受試者分為兩組，一組飲水量最少，另一組飲水量最多，並依此進行一系列壓力測試，內容包括：模擬求職面試和心算任務。研究人員發現，兩組受試者的焦慮和心率都有所上升，但只有飲水量最少的那組受試者皮質醇水平較高，相較之下，飲水量少組別比飲水充足組別高出約50%。

江守山並指出，脫水的人通常每天攝取的液體不足1.5公升，這個水量相當於7杯茶，並建議女性每日應攝取2公升水分，男性則是每日應攝取2.5公升。至於想要知道自己是否身體缺水，尿液顏色是快速判斷水分是否足夠的方法之一，若尿液為淺黃色，代表身體水分充足。

