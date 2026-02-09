皮蛇後遺神經痛纏身 嘉療提出中醫解方

針對帶狀疱疹，嘉南療養院中醫師戴步雲提出中醫治療方式。（嘉南療養院提供）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕季節交替或溫差劇烈時，俗稱「皮蛇」的帶狀疱疹好發，一旦病毒蔓延，疼痛難耐，衛生福利部嘉南療養院中醫部提出了《真人活命飲》、《龍膽瀉肝湯》等治方，並輔以針灸來舒緩。

該院中醫師戴步雲表示，治療疱疹也會採行《黃連解毒湯》，並透過知柏地黃丸、人參養榮湯來調理體質，以減少復發，而急性期的主要治法，針對發炎症狀，常用黃芩、黃連、薑黃、板藍根、蒲公英、金銀花等。

請繼續往下閱讀...

至於帶狀疱疹的後遺神經痛，戴步雲指出，會使用龍膽瀉肝湯加減，或配合針刺合谷、足三里、三陰交與患處周邊取穴，一般而言，效果比單純服用西醫止痛藥好得多，提供治療建議讓大家參考。

戴步雲提到，一般人所稱的皮蛇，主要是由疱疹病毒所引起，常見以單純疱疹與帶狀疱疹等2大類為主； 疱疹病毒經由皮膚或黏膜接觸而傳染，病毒感染神經末梢後進入神經節，然後從周邊感覺神經移至皮膚與黏膜表面，產生症狀。

戴步雲說，發病4階段可分為刺痛期、水泡期、潰瘍期與結痂期，患部的刺痛、癢或灼熱感出現於水泡出現前；水泡出現後，病毒傳染力強，水泡破裂，則形成傷口，此時疼痛最為明顯，傷口乾燥結痂，需1-2週痊癒。

單純疱疹 （ herpes simplex virus, HSV） 病毒可在人體任何部位的皮膚而引發水泡樣的病灶，很少產生致命的危險，原發性感染僅有10分之1的病患會有水泡、潰瘍與疼痛等臨床症狀；潛伏期為2至20天，發病期5到10天，大部分會在嬰幼兒時期感染到第一型單純疱疹 （HSV-1）。

第一型多感染嘴唇、口鼻、臉部周圍，被稱為「唇疱疹」，透過唾液傳染，好發於腰部以上，該型疱疹病毒在台灣也時常造成半數以上的生殖器感染；第二型 （HSV-2） 常侵犯臀部與生殖器周圍，多經由性行為傳染，特徵為病灶出現群聚水泡，伴隨著刺痛與搔癢感，當免疫力低下時便會復發。

戴步雲強調，真正的皮蛇是帶狀疱疹 （VZV）， 由引起水痘的「水痘帶狀疱疹病毒」所引發，無論哪種疱疹，目前都無法完全根除，但及早使用口服抗病毒藥物，可有效縮短病程，並緩解疼痛；建議發作72小時內就醫、用藥，效果最佳。

預防上，戴步雲認為生活作息正常，結合均衡飲食、適度運動，維持免疫力，是降低復發的關鍵，超過50歲或高風險者，可施打帶狀疱疹疫苗預防，並降低神經痛風險，但效期極短且價格昂貴；口服並同時塗抹抗病毒藥物能縮短病程，需保持傷口乾燥，避免細菌感染。

戴步雲強調，約有20％的病人在水疱愈合後仍持續疼痛，為「疱疹後神經痛」，可長達數月或數年，有些會顏面神經麻痺或肢體部分肌肉無力感，若水泡長在眼睛附近，必須立刻就醫，以免影響視力，造成失明。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法