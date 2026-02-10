自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

春節飲食地雷多 糖尿病腎友掌握3大招安心過年、護腰子

2026/02/10 12:31

台南市立安南醫院腎臟科團隊醫師提醒糖尿腎臟病友在應對過年圍爐火鍋等飲食，有3大護腎招式。（安南醫院提供）

台南市立安南醫院腎臟科團隊醫師提醒糖尿腎臟病友在應對過年圍爐火鍋等飲食，有3大護腎招式。（安南醫院提供）

〔記者王俊忠／台南報導〕農曆馬年將至，街頭巷尾瀰漫滷肉香、乾貨味；年菜桌上佛跳牆、火鍋與甜品也蓄勢待發。但對糖尿病合併慢性腎臟病（CKD）的病友來說，年節期間可說是「飲食地雷密布」，不小心就可能讓血糖與電解質失控。為幫助病友聰明應對飲食挑戰、安心過年，台南市立安南醫院腎臟科主任林軒名醫師特別提出3大「護腎行動招式」，讓病友能保住面子也護住「腰子」。

林軒名指出，這3大招分別從食材、做法、醬料著手：

◎第一招：餐盤大搬風，澱粉換換愛，蘿蔔糕、發糕、年糕等這些象徵吉祥的年節點心，都是精緻澱粉，若想多享用幾口，應減半主食（如白飯）來達成「澱粉替換制」，掌握這技巧，就能讓血糖像馬兒奔馳般穩定，不再上衝下洗，避免血糖震盪帶來的風險。

◎第二招：口訣記心中，先燙再拌炒，火鍋蔬菜或長年菜（如芥菜）的鉀離子含量高，對第4、5期腎友來說，攝取過量易致高血鉀危機。建議先汆燙3-5分鐘，讓鉀離子釋放至水中，再拌炒或煮食，保留風味同時降低負擔。最重要原則是「只吃料、不喝湯」，避免火鍋湯底中的電解質與磷讓腎臟負荷加劇。

◎第三招：醬料改天然，零嘴要限量，沙茶醬、醬油膏雖風味十足，卻富含鈉與磷，不利腎臟代謝。建議改用蔥、薑、蒜等天然香料提味，更能凸顯食材原味。年節常見的烏魚子、堅果與肉乾也要節制攝取，建議與親友共享淺嚐，避免隱性磷攝取過量使得皮膚搔癢等不適。

林軒名並說，除了這3招外，尚應配合分期護腎對策，以能從容應戰年菜大軍，1、初期腎病變與糖友：控血糖是關鍵，紅燒魚、糖醋菜餚中的勾芡醬汁常隱含大量碳水，建議採「分離策略」：只吃魚肉、不沾醬汁，減少醣負擔。年節甜點也建議選擇無糖、低醣版本或減量食用，避免血糖如雲霄飛車般波動。

2、中後期腎友：攻防鉀與磷，少湯多蔬識技，面對芥菜、茼蒿、高麗菜等蔬菜，務必汆燙再料理；火鍋料亦應適量攝取、避喝湯底。透析病友應特別注意年節零嘴中的磷與水分攝取，適量飲水、分次小口飲用茶水、或以噴霧瓶潤喉取代敬酒喝湯，是兼顧禮儀與健康的好方法。

林軒名認為春節是與親友團聚的美好時光，年節護腎不等於禁食，而是選擇更聰明的吃法。糖尿病腎友只要掌握「食物替代、汆燙處理、醬料調整、零食節制」等實用策略，就能與家人共享團圓滋味，迎接健康活力的馬年。

台南市立安南醫院腎臟科團隊醫師提醒糖尿腎臟病友，蘿蔔糕等年節點心，都是精緻澱粉，若想多享用幾口，應減半主食。（安南醫院提供）

台南市立安南醫院腎臟科團隊醫師提醒糖尿腎臟病友，蘿蔔糕等年節點心，都是精緻澱粉，若想多享用幾口，應減半主食。（安南醫院提供）

