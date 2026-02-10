自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

神經與癌細胞推動胰臟癌發展 研究：打破「聯盟」可能削弱癌症

2026/02/10 12:52

研究發現，神經和癌細胞早期會聯合起來推動胰臟癌發展，而打破此「聯盟」可能會在癌症完全形成之前將其削弱。圖為胰臟癌病灶示意圖。（擷自freepik）

研究發現，神經和癌細胞早期會聯合起來推動胰臟癌發展，而打破此「聯盟」可能會在癌症完全形成之前將其削弱。圖為胰臟癌病灶示意圖。（擷自freepik）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕胰臟癌是最難早期發現的癌症之一，也是最難治療的癌症之一。標準療法往往效果不佳，促使科學家尋找新方法來阻斷疾病進展。美國1項研究發現，神經和癌細胞早期會聯合起來推動胰臟癌發展，而打破此「聯盟」可能會在癌症完全形成之前將其削弱。此研究發表在《癌症發現》期刊上。

根據科學網站《SciTechDaily》報導，美國冷泉港實驗室（CSHL）的研究團隊發現，神經系統參與胰臟癌發生的時間遠比人們之前認為的要早。研究揭示神經系統甚至在腫瘤出現之前，就積極參與了胰臟癌的發展。

研究團隊利用先進的3D影像技術確認，1種名為myCAFs的腫瘤支持性纖維母細胞會釋放訊號，吸引附近的神經纖維。這些神經纖維到達後，會與myCAFs相互作用，為癌症進展創造有利條件。

研究團隊利用小鼠和人類細胞進行進一步實驗，成功揭示myCAFs與神經系統之間強大的回饋迴路。研究人員發現，myCAFs會釋放化學訊號，吸引來自交感神經系統的神經纖維，而交感神經系統控制著人體的「戰鬥或逃跑」（fight-or-flight）反應。

這些神經纖維會釋放去甲腎上腺素，這是1種神經傳導物質，能與纖維母細胞結合，並引發細胞內鈣離子激增。這種鈣離子峰值會進一步活化myCAFs，促進癌前病變生長。同時它也會吸引更多神經纖維，從而強化循環，持續推動疾病進展。

研究團隊表示，當他們使用神經毒素來抑制交感神經系統後發現，纖維細胞活化減少，腫瘤生長也減少了近50%。

研究團隊指出，由於這種相互作用發生得非常早，因此標靶治療可能為新治療方法打開大門。研究結果表明，包括Doxazosin在內的現有藥物，與化療或免疫療法等成熟療法合併使用可能有效。

研究團隊聲稱，下次將進行更深入的研究，嘗試找到阻斷纖維母細胞和神經之間相互作用的方法。

