健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》抗生素後快補充2神隊友 醫：重建腸道保護力

2026/02/10 13:08

抗生素治療後，台北榮總遺傳優生科主任張家銘建議，同時補益生元，也要補益生菌。圖為膳食纖維可提供腸道厭氧菌吃的原料；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕抗生素一下肚，腸道酵素就要開始忙碌。台北榮總遺傳優生科主任張家銘表示，吃過抗生素，會對腸道生態造成一連串改變，不僅僅「菌被殺掉」這麼簡單，而是同時影響腸道結構與功能。一定要補充2物，雙管齊下才能讓腸道慢慢找回原節奏。

張家銘於臉書專頁「基因醫師張家銘」發文指出，大家常以為腸道只是負責消化食物的地方，但從分子醫學來看，腸道更像是一個熱鬧的小社會。裡面住著各式各樣的細菌，各自分工合作，維持整體平衡，其中有一群很關鍵的角色，叫做擬桿菌屬（Bacteroides）。

擬桿菌屬平常幫忙處理膳食纖維、穩定免疫、維持腸道環境。但它們還有一個很少被提到的本事，就是會分泌一種酵素，叫做 β-內醯胺酶（Beta-lactamases）。

張家銘指出，當吃下青黴素、頭孢菌素這類常用抗生素時，藥物會一路走到腸道，
這時候，β-內醯胺酶就會開始發揮作用，把這些藥物慢慢分解，讓它們不要在腸道裡停留太久。它不是要干擾治療，而是幫整個腸道環境減少衝擊，讓原本住在裡面的好菌，不會一下子被清空。

張家銘引用研究說明，有些擬桿菌在分解抗生素之後，連隔壁的其他好菌也一起受惠。這種現象在科學上叫做鄰近保護效應（Neighbour protection effect）。只要這套系統還在，腸道的代謝功能，多半可以在停藥後一個月左右，慢慢回到原本的狀態。

根據研究，抗生素的影響，遠不只是「菌被殺掉」這麼簡單，而是同時影響結構與功能。首先，腸道菌的數量與多樣性會明顯下降。抗生素無法只挑壞菌下手，許多原本維持穩定的核心厭氧菌，也會一起受到影響。短時間內，菌種變少、結構變單一，這正是很多人吃完後腸胃變敏感、排便改變的原因。接著，腸道的保護力會暫時下降。

不過，就算菌變少，功能也不一定全壞，在2024年結合宏基因體與代謝體的研究發現，只要核心厭氧菌與其酵素系統還在，短鏈脂肪酸等關鍵代謝功能仍可能維持，並在約30天內逐步恢復。真正被拉長的，是後續修復的路，用藥越廣、時間越長，腸道需要重建的範圍就越大。

因此，張家銘建議，抗生素用過之後，一定要同時補益生元，也要補益生菌。只有補菌、不給原料，菌很難待得久；只有吃纖維、不補菌，重建速度也會慢一點。重點不是吃得多，而是連續幾週，讓腸道慢慢找回節奏。

●益生元是給腸道厭氧菌吃的原料，像是蔬菜、全穀類、豆類、菇類這些含膳食纖維的食物，就是在幫腸道把環境整理好。

●益生菌則是補充新的成員，讓腸道社群比較快恢復多樣性。

