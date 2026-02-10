健康網》心臟引擎不夠力？ 營養師示警「累、喘、腫」3警訊

營養師楊斯涵指出，心臟衰竭並非指心臟停止跳動，而是無法滿足身體需求，提醒日常若頻繁出現累、喘、腫，須特別警覺；情境照。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕明明沒做什麼粗重工作，卻覺得異常疲憊？以前爬樓梯很輕鬆，現在走幾步就喘不過氣？營養師楊斯涵指出，如果日常生活中頻繁出現累、喘、腫3大症狀，須警覺可能是心臟衰竭找上門。她並解釋，所謂心臟衰竭，並非指心臟停止跳動，而是心臟就像老舊無力的引擎，雖然還在運轉，卻無法滿足身體需求。不過，只要配合治療，加上正確飲食控制，仍可重拾有活力的生活。

楊斯涵於臉書專頁「楊斯涵營養師的美味生活」發文指出，心臟就像是身體的引擎，健康的心臟馬力十足，讓全身血液循環順暢。衰竭的心臟就像老舊無力的引擎，雖然還在運轉，但已跑不動、爬不了坡。她也提醒，心臟衰竭有典型症狀包括以下3項，若日常生活中頻繁出現，務必提高警覺：

1.累（Tired）：容易疲倦，做一點家事或走幾步路就覺得全身無力。

2.喘（Panting）：這是最明顯的徵兆，不只運動喘，嚴重時，甚至連躺著都覺得喘，需要墊高枕頭才能入睡。

3.腫（Swollen）：因為血液打不出去、回流變差，導致水分堆積。最常見的是下肢水腫或體重不明原因快速增加。

護心得舒飲食這樣吃

對此，楊斯涵建議，日常可採行以下得舒飲食（DASH Diet）搭配嚴格限鈉，減輕心臟負擔，作為護心解方：

●全穀雜糧：選用未精緻的糙米、燕麥，富含維生素B群與礦物質。

●各色蔬果：富含抗氧化劑與膳食纖維，幫助血管健康。

●白肉／豆製品：攝取魚類、雞肉、豆干等，取代高飽和脂肪的紅肉。

●低脂乳品／堅果：補充鈣質與好油脂。

●嚴格限鈉 （Low Sodium） ：心臟衰竭患者攝取過多鈉會讓水分滯留體內，加重心臟負擔。每日建議鈉攝取量小於2000-2300毫克，約等於1茶匙鹽。尤應避開高鈉地雷，如醃漬品、罐頭食品、火鍋湯底、加工肉品以及容易被忽略的調味料。

楊斯涵叮嚀，心臟衰竭雖然是慢性病，只要配合治療，加上正確的飲食控制，絕對可以像保養老車一樣，讓引擎重新找回穩定的節奏，重拾有活力的生活。

