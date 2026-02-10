自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》心臟引擎不夠力？ 營養師示警「累、喘、腫」3警訊

2026/02/10 14:05

營養師楊斯涵指出，心臟衰竭並非指心臟停止跳動，而是無法滿足身體需求，提醒日常若頻繁出現累、喘、腫，須特別警覺；情境照。（圖取自shutterstock）

營養師楊斯涵指出，心臟衰竭並非指心臟停止跳動，而是無法滿足身體需求，提醒日常若頻繁出現累、喘、腫，須特別警覺；情境照。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕明明沒做什麼粗重工作，卻覺得異常疲憊？以前爬樓梯很輕鬆，現在走幾步就喘不過氣？營養師楊斯涵指出，如果日常生活中頻繁出現累、喘、腫3大症狀，須警覺可能是心臟衰竭找上門。她並解釋，所謂心臟衰竭，並非指心臟停止跳動，而是心臟就像老舊無力的引擎，雖然還在運轉，卻無法滿足身體需求。不過，只要配合治療，加上正確飲食控制，仍可重拾有活力的生活。

楊斯涵於臉書專頁「楊斯涵營養師的美味生活」發文指出，心臟就像是身體的引擎，健康的心臟馬力十足，讓全身血液循環順暢。衰竭的心臟就像老舊無力的引擎，雖然還在運轉，但已跑不動、爬不了坡。她也提醒，心臟衰竭有典型症狀包括以下3項，若日常生活中頻繁出現，務必提高警覺：

1.累（Tired）：容易疲倦，做一點家事或走幾步路就覺得全身無力。

2.喘（Panting）：這是最明顯的徵兆，不只運動喘，嚴重時，甚至連躺著都覺得喘，需要墊高枕頭才能入睡。

3.腫（Swollen）：因為血液打不出去、回流變差，導致水分堆積。最常見的是下肢水腫或體重不明原因快速增加。

護心得舒飲食這樣吃

對此，楊斯涵建議，日常可採行以下得舒飲食（DASH Diet）搭配嚴格限鈉，減輕心臟負擔，作為護心解方：

全穀雜糧：選用未精緻的糙米、燕麥，富含維生素B群與礦物質。

各色蔬果：富含抗氧化劑與膳食纖維，幫助血管健康。

白肉／豆製品：攝取魚類、雞肉、豆干等，取代高飽和脂肪的紅肉。

低脂乳品／堅果：補充鈣質與好油脂。

嚴格限鈉 （Low Sodium） ：心臟衰竭患者攝取過多鈉會讓水分滯留體內，加重心臟負擔。每日建議鈉攝取量小於2000-2300毫克，約等於1茶匙鹽。尤應避開高鈉地雷，如醃漬品、罐頭食品、火鍋湯底、加工肉品以及容易被忽略的調味料。

楊斯涵叮嚀，心臟衰竭雖然是慢性病，只要配合治療，加上正確的飲食控制，絕對可以像保養老車一樣，讓引擎重新找回穩定的節奏，重拾有活力的生活。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中